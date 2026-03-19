Психолог разъяснил, что такое паническая атака и как с ней справиться

Состояние сильной тревоги и страха, возникающее у человека, когда для них нет никаких реальных оснований, а угроза жизни и здоровью отсутствует, - так описывает паническую атаку клинический психолог Владимир Крупин.

© Российская Газета

Между тем тот, кого она охватывает, переживает столь сильное состояние тревоги, что ему кажется реальной угроза его жизни.

Как уточнил психолог RT, именно это отличает паническую атаку от всего остального.

Причины впадения человека в паническую атаку могут быть самыми разными, отметил психолог. Это и накопление подавленной тревоги, и избегание мыслей о вещах, которые тебя волнуют. Сказывается и недосып, и употребление алкоголя, и ссоры, и просто тяжелый жизненный период.

Психолог обратил внимание на то, что паническая атака теоретически может быть и у здорового человека.

Но если атаки повторяются, становятся цикличными - тогда налицо повод обратиться к специалисту.

Из "домашних" способов справиться с панической атакой он советует такой простой метод: сконцентрироваться на дыхании и стараться дышать медленно и глубоко. У нервничающего человека дыхание становится поверхностным, организм недополучает кислород, и надо вернуть себе правильное дыхание, убежден специалист.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста