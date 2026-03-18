Чужие образы, свои сомнения: как соцсети формируют синдром самозванки

Френдлента соцсетей — это не просто хроника жизни. Это витрина, тщательно собранная из удачных ракурсов, продуманных образов и выверенных деталей. И чем дольше в нее смотришь, тем сильнее возникает ощущение: другие живут какую-то более правильную и красивую версию жизни.

На этом фоне, конечно, легко появляется сомнение: а достаточно ли хорошо я выгляжу, уместно ли то, что на мне надето. Не слишком ли просто, заметно, эксцентрично (нужное подчеркнуть). Так включается синдром самозванки — не только в работе или достижениях, но и в том, как мы одеваемся и ведем себя. Психолог Радмила Бакирова рассказала, что делать с этим ощущением.

Гардероб превращается в экзамен

Одежда перестает быть способом выразить себя и начинает работать как система проверки личной адекватности. Каждый образ оценивается заранее: соответствует ли он нынешним трендам, не выбивается ли из воображаемого золотого стандарта.

«Даже простые сочетания начинают казаться недостаточными, если они не похожи на те, что мелькают в ленте. В итоге гардероб перестает приносить удовольствие, зато вызывает нешуточный стресс — как будто за каждую вещь нужно сдать маленький внутренний экзамен», — объясняет эксперт.

Чужой стиль становится ориентиром

Соцсети создают ощущение, что существует некий правильный способ выглядеть — и мы начинаем неосознанно копировать силуэты, цвета, сочетания. Покупать похожие вещи, собирать аналогичные образы. Беда в том, что при этом собственные предпочтения отходят на второй план — гардероб становится актуальным, но перестает быть личным. В нем много правильных вещей, но мало себя.

Поведение подстраивается под образ

Со временем дело перестает ограничиваться одеждой — меняется и поведение.

«Появляется стремление выглядеть определенным образом не только внешне, но и в жестах, речи, привычках, как будто нужно соответствовать некоей чужой, порой не самой симпатичной роли, которую диктует картинка», — утверждает психолог.

Очень точно это описано в рассказе Тэффи — помните, там Олечка имела неосторожность купить себе крахмальный воротничок с желтой шелковой лентой:

«Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет».

Возвращение к себе — единственный выход

Парадокс в том, что попытка соответствовать идеалу только усиливает чувство неуверенности, чем больше человек ориентируется на внешние стандарты, тем слабее становится ощущение собственного вкуса.

Выход обычно лежит в обратном направлении: сокращать количество внешних ориентиров, возвращаться к своим ощущениям, позволять себе выбирать вещи не так, как диктует окружение, а как действительно нравится. И в какой-то момент становится ясно: стиль — это не буквальное соответствие трендам. Это совпадение с собой — своим характером и своей историей.