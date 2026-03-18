Что делать, если муж изменил после 30 лет брака

Женщина, которая после 30 лет брака обнаружила измену мужа, рассказала, что столкнулась с чувством стыда за это, и обратилась за советом. Ее историю и ответ психолога Алессандры Леммы опубликовало издание The Guardian.

По словам автора письма, муж изменял ей в течение года. После того, как она узнала о предательстве, она забросила свои дела, так как не может думать ни о чем, кроме неверности супруга.

«Но самое плохое — это чувство мучительного стыда за то, что меня обманули, за то, что я жила во лжи, за то, что я недостаточно хороша. Я жажду снова почувствовать контроль над своей жизнью», — написала женщина и попросила совета.

В ответ Лемма удивилась тому, что женщина не злится на мужа, а испытывает стыд. Психолог также посоветовала автору письма задать себе несколько вопросов:

«Что дал вам брак? В чем причина вашего гнева и почему вы не позволяете себе его испытывать? Что сейчас кажется самым невыносимым — само предательство или осознание того, что вы не знали о происходящем?»

Лемма также призвала автора письма планировать свою жизнь дальше. Чтобы сделать это, психолог порекомендовала женщине поговорить об измене с теми, кому она доверяет.

«Чтобы начать осмысливать случившееся, вам нужно начать говорить об этом», — заключила специалистка.

