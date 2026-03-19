Парень пошутил про мастурбацию перед своей девушкой и оказался в тупике

28-летний пользователь Reddit пожаловался на пикантную проблему, которая возникла у него в отношениях с его 26-летней девушкой, с которой они вместе уже два года. По словам молодого человека, произошедшее поставило его в тупик.

Автор рассказал, что в последнее время либидо его девушки изменилось: иногда ей хочется много секса, а иногда ее тошнит от одной мысли об интимной близости. Мужчина уточнил, что его возлюбленное списывает все на особенности менструального цикла.

Недавно они занялись сексом после шестидневного воздержания.

«После я пошутил: "Рад, что не придется мастурбировать сегодня вечером". Она расстроилась и обвинила меня в том, что мне недостаточно секса с ней. Я заверил, что мне более чем достаточно, и добавил, что, когда она не в настроении, я уважаю это», — добавил автор.

Он также признался, что находится в тупике и не понимает, почему его девушка разозлилась, и попросил других пользователей портала объяснить ему происходящее.

В комментариях многие женщины и мужчины поддержали девушку: они признали право молодого человека на самоудовлетворение, но посоветовали ему быть тактичнее и внимательнее.

«Может быть, в недели без секса попробовать угождать ей немного по-другому? Иногда язык любви не сводится к постоянной физической близости и, возможно, удастся добиться ее расположения в спальне, если делать больше за ее пределами», — добавила одна пользовательница.

Автор другого комментария также отметил, что мужчина обвинил женщину в необходимости заниматься мастурбацией.

«Мастурбация полезна для здоровья, и многие люди занимаются ею, даже те, кто регулярно занимается сексом. Ты обвиняешь ее в этом, как будто с ней что-то не так, что и заставляет тебя это делать. Неудивительно, что она расстроилась», — написал он.

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.