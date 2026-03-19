Россияне ответили, кто должен оплачивать счет на первом свидании

В России 55–70% мужчин в разных возрастных группах считают, что они должны оплачивать счет на первом свидании. С ними согласились 60–65% женщин до 40 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказали онлайн-кинотеатр «КИОН» и дейтинг-приложение Mamba, которые провели исследование.

По словам аналитиков, с возрастом взгляды постепенно меняются: среди женщин старше 50 лет доля сторонниц этой позиции снижается до 40%, а почти треть респонденток предпочитает договариваться о счете или платить тому, кто пригласил.

Эксперты отметили, что россияне считают идеальным первым свиданием прогулку с кофе и вдохновляются романтическими сценариями из кино и сериалов. На втором месте — спонтанное свидание без заранее продуманного сценария.

«Более камерные варианты также остаются популярными: среди молодых мужчин домашний формат с едой, разговорами и просмотром сериалов занимает первое место (31%)», — заявили аналитики.

Эксперты рассказали, что поход в кино сохраняет стабильную популярность, хотя чаще оказывается дополнительным вариантом: его выбирают около 6–11% респондентов разных возрастов.

Для большинства респондентов главным условием успешного свидания является эмоциональный контакт.

«Мужчины чаще всего выбирают «легкость и юмор», а также ощущение того, что удалось «поймать одну волну» с партнером. Женщины также ставят на первое место легкость общения и дружескую атмосферу. Романтика при этом оказывается менее значимой: ее называют главным фактором лишь 4–7% респондентов», — поделились специалисты.

Среди вещей, способных испортить первое свидание, опрошенные россияне чаще всего называли постоянное сидение в телефоне, несовпадение ожиданий и разговоры о бывших партнерах. С возрастом особенно чувствительным становится фактор ожиданий: среди женщин старше 40 лет почти 40% считают именно его главным риском неудачного свидания.

Аналитики отметили, что представления о любви и отношениях во многом формируются культурой кино и сериалов.

«Молодые респонденты чаще всего вдохновляются отношениями Кости и Насти из сериала «Кухня», Эдварда и Беллы из «Сумерек» и Джека и Роуз из «Титаника». Среди аудитории 30–40 лет популярны пары из ситкомов и ромкомов — Кэрри и Мистер Биг из «Секса в большом городе», Чендлер и Моника из «Друзей», а также мистер Дарси и Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения», — рассказали эксперты.

Среди опрошенных россиян старше 50 лет лидируют Катя и Гоша из фильма «Москва слезам не верит», Скарлетт и Ретт из «Унесенных ветром», а также герои советских лент — Надя и Женя из «Иронии судьбы» и Василий и Надежда из фильма «Любовь и голуби».