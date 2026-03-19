В России появился тренд «комфортные люди»: в чем его опасность

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос объяснила, что означает понятие «комфортные люди», активно распространяющееся в соцсетях, и чем этот тренд опасен.

В беседе с «Радио 1», она отметила, что «комфортные люди» кажутся радушными, эмпатичными и искренними, однако внутри могут ощущать одиночество, особенно когда их круг общения сужается.

Кардиакос пояснила, что такие люди часто ставят чужие потребности выше своих, игнорируют усталость и личные желания, всегда готовы помочь и почти никогда не отказывают. Из-за этого им сложно отстаивать границы: они часто соглашаются, извиняются, избегают критики и стараются сглаживать конфликты, накапливая при этом внутреннее напряжение, тревогу и чувство одиночества.

По словам эксперта, подобные черты нередко формируются в детстве, когда ребенка хвалят за послушание и успехи. Во взрослой жизни это может перерасти в зависимость от одобрения и страх быть отвергнутым, если перестать быть «удобным».

Психолог также выделила основные признаки «комфортных людей»: высокая уступчивость и эмпатия, тревожность и зависимость от чужого мнения, перфекционизм, размытые личные границы и потребность в постоянном подтверждении своей значимости.

