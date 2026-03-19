Как распознать мужскую измену

Внезапное увлечение мужчины спортом, смена имиджа или пристальное внимание к внешности могут свидетельствовать о его неверности. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на психолога Ольгу Романив.

По ее словам, заподозрить роман на стороне можно по целому ряду признаков. Часто первым сигналом становится ощущение, что партнер изменился: он может стать непривычно рассеянным или, напротив, подозрительно оживленным.

«Важно помнить: тревога сама по себе не равна доказательству измены, подчеркнула специалист.

Среди более конкретных признаков можно выделить резкую смену привычного режима или маршрутов без внятных объяснений, повышенную скрытность в использовании телефона и других гаджетов, а также эмоциональную отстраненность при внешней вежливости, отметила эксперт.

Психолог также обратила внимание, что поводом для беспокойства может стать и повышенная раздражительность в ответ на обычные вопросы. Однако она призвала учитывать контекст: напряженность нередко бывает вызвана стрессом на работе или личными проблемами. При этом ключевым сигналом, по мнению эксперта, является не наличие какого-то одного симптома, а их совокупность и неожиданное возникновение.

Ранее международная группа ученых провела исследование и узнала, что заставляет мужчин изменять своим партнершам. Специалисты пришли к выводу, что на первый план выходит неудовлетворенность отношениями. В исследовании приняли участие 246 человек, средний возраст которых 24 года. Большинство респондентов состояли в отношениях, а около трети были в браке.