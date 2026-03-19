Как распознать мужскую измену, объяснила психолог

Mir24.TV

Внезапное увлечение мужчины спортом, смена имиджа или пристальное внимание к внешности могут свидетельствовать о его неверности. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на психолога Ольгу Романив.

Как распознать мужскую измену
© Global Look Press

По ее словам, заподозрить роман на стороне можно по целому ряду признаков. Часто первым сигналом становится ощущение, что партнер изменился: он может стать непривычно рассеянным или, напротив, подозрительно оживленным.

«Важно помнить: тревога сама по себе не равна доказательству измены, подчеркнула специалист.

Среди более конкретных признаков можно выделить резкую смену привычного режима или маршрутов без внятных объяснений, повышенную скрытность в использовании телефона и других гаджетов, а также эмоциональную отстраненность при внешней вежливости, отметила эксперт.

Психолог также обратила внимание, что поводом для беспокойства может стать и повышенная раздражительность в ответ на обычные вопросы. Однако она призвала учитывать контекст: напряженность нередко бывает вызвана стрессом на работе или личными проблемами. При этом ключевым сигналом, по мнению эксперта, является не наличие какого-то одного симптома, а их совокупность и неожиданное возникновение.

Ранее международная группа ученых провела исследование и узнала, что заставляет мужчин изменять своим партнершам. Специалисты пришли к выводу, что на первый план выходит неудовлетворенность отношениями. В исследовании приняли участие 246 человек, средний возраст которых 24 года. Большинство респондентов состояли в отношениях, а около трети были в браке.