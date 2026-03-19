Стало известно, в скольких российских парах женщина старше мужчины

Почти в 30% российских пар мужчина оказывается младше своей партнерши. Об этом «Газете.Ru» сообщили в дейтинг-сервисе Twinby.

Согласно исследованию, 40% россиян допускают отношения с женщинами старше на пять и более лет. Также 25–30% девушек согласны встречаться с партнерами младше (до пяти лет разницы).

Россияне в приложениях для знакомств чаще ищут девушек от 21 до 35 лет — то есть младше себя. Женщины чаще предпочитают мужчин от 26 до 41 года.

Аналитики добавили, что в то же время мужчины и женщины крайне редко целенаправленно ищут партнеров с «нетипичной» разницей в возрасте: лишь 1–2% пользователей выставляют фильтры исключительно на старших или младших.

«Люди формулируют свои ожидания консервативнее, чем действуют в реальности. В настройках они часто выбирают привычную модель — мужчина старше, женщина младше. Это традиционный культурный сценарий, связанный с устоявшимися представлениями о возрасте и ролях в отношениях. Но как только появляется реальный человек, который нравится, многие оказываются более гибкими», — отметила главный психолог Twinby Лариса Каравайцева.

Девушки при поиске партнера обращают внимание на спортивных и путешествующих мужчин: спортзал в интересах у парней ищут почти 31%, путешествия — 30,6%. Среди других предпочтений — психология (13,8%), самообразование (12,9%) и музыка (11,8%).

Мужчины при выборе партнерши обращают внимание на другие увлечения, среди которых видеоигры (41%), спортзал (28%), музыка (11,7%), готовка (10%) и путешествия (9,4%).

Аналитики рассказали, что почти 10% россиян ищут женщину, которая любит готовить. При этом у девушек нет такого запроса в фильтрах.

По словам экспертов, единственное, что объединяет мужчин и женщин — спортзал. Он входит в топ-3 у обоих полов.