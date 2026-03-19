Эксперт объяснила, что такое психологический возраст

Психолог Елена Скрипачёва рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», что такое психологический возраст и от чего он зависит. По её словам, «внутренний возраст» это то, на сколько лет вы себя чувствуете и как ведёте себя по сравнению со своим возрастом по паспорту.

«Психологический возраст — это не конкретный возраст, а субъективное ощущение собственного развития, зрелости и жизненного опыта. Оно не всегда совпадает с количеством прожитых лет. Например, пожилой человек может чувствовать себя моложе, и наоборот. То есть психологический возраст — это не паспортные данные, а внутреннее состояние личности», — сказала эксперт.

Психологический возраст также можно разделить на когнитивное функционирование — способность учиться и запоминать и эмоциональное функционирование — способность справляться с чувствами и управлять ими.