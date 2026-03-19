Эксперты приходят к выводу, что родной язык является не просто средством коммуникации, а инструментом сохранения идентичности и психического здоровья. Употребление слов с глубокими историческими корнями помогает структурировать мышление и избегать эмоционального опустошения.

© runews24.ru

Вопросы влияния языка на психологическое состояние человека все чаще становятся предметом исследований. С точки зрения нейробиологии, звуковая волна, воспринимаемая мозгом, запускает химические реакции, а регулярное употребление определённых слов способно формировать нейронные связи. Особое значение в этом процессе отводится родной речи, которая, по мнению экспертов, создаёт наиболее прочный мост между сознанием и биохимией организма.

Клинический психолог Елена Руднева в беседе с lady.pravda.ru отметила, что в своей практике наблюдает негативное влияние так называемого «офисного сленга» на эмоциональное состояние. По её словам, клиенты, использующие в описании личной жизни сухие, функциональные термины, быстрее подвержены выгоранию, а их мышление становится плоским. Возврат же к образным, архетипическим конструкциям родного языка помогает восстановить эмоциональный интеллект и найти выход из кризиса смыслов.

В качестве примера эксперт привела слова-«пустышки» — заимствованные термины вроде «менеджер», которые лишены глубинных ассоциаций. В противоположность им, исконно русские понятия, например «управляющий» (через корень «прав» связанное с понятиями высших сил и правильного пути). Замена смысловых пластов чужеродными конструкциями, по мнению психолога, ведёт к потере связи с собственной личностью.

Эксперт рассказала, как определить человека, с которым будут комфортно.

Эксперт по здоровью считает, что мода на занятие спортом и фитнесом постепенно уходит.