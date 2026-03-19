Шрекинг: почему неидеальные мужчины и женщины стали самым желанным выбором

Еще недавно при выборе партнера мы обращали внимание на вполне очевидные вещи: внешняя привлекательность, харизма, статус. Все это воспринималось как базовый набор качеств для успешных отношений. Но чем активнее развивались соцсети и культура идеальной картинки, тем сильнее росло внутреннее напряжение.

Постоянное сравнение, конкуренция и разочарование от поверхностных связей привели к тому, что люди начали искать альтернативу. Так появилось явление под названием шрекинг. Название отсылает к мультфильму про огра Шрека, но смысл тут явно глубже, чем просто симпатия к нестандартной внешности. Вместе с психологом Анастасией Тарарышкиной разбираемся подробнее в феномене.

Что такое шрекинг

«Важно отделить искреннюю симпатию к человеку вне стандартов и осознанное снижение критериев ради безопасности. Шрекинг — это про второе. Это ситуация, когда человек выбирает партнера, которого сам же воспринимает как менее привлекательного, менее успешного или менее востребованного. Причем делает это не случайно, а исходя из внутреннего расчета», — говорит психолог.

В основе лежит следующая идея: если партнер не соответствует стандартам красоты и успешности, он будет больше ценить отношения, меньше рисковать ими и, как следствие, станет более преданным. Это превращает выбор в своеобразную сделку, пусть и не проговоренную вслух.

Проблема в том, что такой подход изначально лишает отношения равенства. Один партнер становится носителем ценности, другой ее получателем. И даже если это не обсуждается, как говорится, «на берегу», подобная логика все равно влияет на динамику пары.

Как шрекинг проявляется в реальной жизни

В жизни шрекинг редко выглядит как циничное решение. Он маскируется под здравый смысл и зрелость. Человек может говорить, что устал от красивых, но пустых партнеров и теперь выбирает надежных. Он может сознательно игнорировать тех, кто вызывает сильное влечение, считая подобный выбор рискованным. И наоборот, давать шанс тем, к кому нет яркой искры, но рядом с которыми есть ощущение спокойствия. Все же мы помним, что лучше быть любимым, чем любить...

«На этапе знакомства это кажется правильным выбором. Нет сильной тревоги, нет страха потерять отношения, нет ощущения конкуренции. Но внутри постепенно формируются ожидания: партнер должен быть благодарным, лояльным, максимально включенным в отношения, ведь вы же его такого выбрали», — отмечает Анастасия.

Со временем это проявляется в мелочах: в обесценивании, в снисходительном тоне, в убежденности, что другой партнер должен стараться больше. При этом сам человек может даже не осознавать, что воспринимает отношения как более выгодные для себя. Именно здесь начинается скрытый перекос, который со временем становится все более заметным.

Почему стратегия кажется логичной

Шрекинг не возникает на пустом месте. Он почти всегда связан с прошлым опытом.

«Если человек пережил болезненные отношения, измену или отвержение, его психика начинает искать способ избежать повторения этой боли. И самый очевидный путь — изменить тип партнера», — комментирует психолог.

Появляется ощущение, что проблема была не в динамике отношений, а в том, кого выбирали. Значит, если выбрать совершенно противоположного человека, результат будет иным. Добавляется и страх конкуренции. Рядом с привлекательным партнером легко почувствовать себя уязвимым... Кажется, что его могут увести, что он будет изменять, что нужно соответствовать, что тебя могут заменить.

Есть ли в этом что-то ценное

Несмотря на все риски, в шрекинге есть важное преимущество. Он отражает усталость от поверхностных критериев и попытку сместить фокус на личность. Люди начинают замечать качества, которые имеют значение в долгосрочных отношениях: надежность, эмоциональную доступность, способность к диалогу.

Кроме того, шрекинг разрушает жесткие стандарты привлекательности. Он показывает, что притяжение может формироваться не только через внешность, но и через взаимодействие, характер, общие смыслы и увлечения.

Для многих это становится опытом расширения восприятия. Оказывается, интерес может возникнуть там, где раньше его не ждали. Но этот эффект работает только при одном условии: если выбор основан на живом интересе. Если же он продиктован страхом, все плюсы быстро превращаются в минусы.

Чем шрекинг опасен для отношений

«Главная проблема шрекинга — в скрытом неравенстве, которое он создает. Когда один партнер изначально считает, что снизил планку, это влияет на уважение, ожидания, поведение. Даже если это не проговаривается, внутри остается ощущение, что другой должен ценить этот выбор», — комментирует эксперт.

Для второго партнера это становится источником тревоги. Он может чувствовать, что его любят не за то, кто он есть, а за роль удобного человека. Это подрывает самооценку и формирует зависимость. Кроме того, такие отношения часто лишены искреннего притяжения. Без него сложно сохранить живость, интерес, желание развиваться вместе. Связь становится функциональной, удобной, но не глубокой.

И, пожалуй, самый болезненный момент — разочарование. Когда человек выбирает партнера в качестве безопасного варианта, он вкладывает в это ожидание. И если партнер все равно ведет себя токсично, изменяет или отдаляется, это разрушает не только отношения, но и саму веру в возможность избежать боли. В этот момент становится очевидно: никакая стратегия выбора не дает гарантии.

Как выйти из этого сценария

Первое, с чего начинается выход, — это честность. Важно признать, что именно движет вашим выбором: интерес к человеку или страх. Это может быть неприятно, но без этого шага невозможно изменить сценарий.

Далее — работа с убеждениями. Идея о том, что менее привлекательный партнер автоматически более надежен, — это когнитивное искажение. Его важно понять, принять, пересмотреть через опыт и наблюдение.

Следующий уровень — внимание к собственным ожиданиям. Если внутри есть скрытая установка, что партнер должен быть удобным или благодарны — это сигнал о неравной позиции. Здоровые отношения строятся не на удобстве, а на взаимном интересе. Да и как бы вы себя чувствовали, если бы вас выбрали только ради удобства и собственной безопасности? Тем более, что понятие красоты очень субъективное. Для одних вы может быть непривлекательны, зато для других королевой красоты.

«Отдельное внимание стоит уделить самооценке. Пока внутри есть ощущение, что для кого-то вы недостаточно хороши, будет сохраняться потребность выбирать тех, рядом с кем это чувство приглушается. Это нужно обязательно проработать, чтобы изменить сценарий», — отмечает психолог.

И, наконец, важно научиться выдерживать неопределенность. Отношения — это всегда риск. Невозможно заранее гарантировать, что человек, даже менее успешный и привлекательный, не принесет вам страдания и боли. Но именно отказ от попытки все контролировать открывает возможность для настоящей близости.