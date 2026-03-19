Пользователи Reddit рассказали о самом страшном опыте в жизни

Пользователи сети рассказали об опыте, который считают самым страшным в жизни. Тревожными воспоминаниями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина вспомнил о пережитой в 14 лет стрельбе в школе. Когда раздались выстрелы, его учитель, ветеран войны во Вьетнаме, забаррикадировал дверь в класс шкафом и выключил свет.

«В классе было три мальчика, включая меня, и около 15 девочек. «Джентльмены, не могли бы вы подойти сюда?» — сказал учитель. Он переломил две линейки пополам под углом, чтобы у них были заостренные концы, и вручил каждому из мальчиков по половинке. Мы стояли у двери в полной темноте и держали в руках по обломку линейки до приезда полиции. Это были самые долгие три часа в моей жизни», – Sketti-Os, пользователь Reddit

Для многих самым страшным воспоминанием стала кончина близких — внезапная или последовавшая за долгой мучительной болезнью.

«Моя тетя уходила тяжело. У нее были муковисцидоз и анорексия. Она была ходячим скелетом, опутанным проводами и подключенным к кислородному баллону. В последний раз, когда я ее видела, она попросила меня вздремнуть рядом с ней. Она казалась такой усталой, но все еще полной любви ко мне. Мне тогда было 8 или 9 лет, и я боялась ее, ведь она уже не была той тетей, которую я помнила, когда она жила с нами», – TallyTruthz, пользовательница Reddit

Некоторые пользователи с ужасом думают о перенесенных операциях.

«Операция по лазерной коррекции зрения была довольно страшной. Сперва все потемнело, когда лазер разрезал мне глаз, а потом я наблюдал, как палец доктора приближался к глазу, отодвигая кожу. И все же не носить контактные линзы — это здорово!», – SimplyStevie07, пользователь Reddit

