Психологи выяснили, что лучше писать в приложениях для знакомств

Если вы хотите привлечь больше внимания в приложениях для знакомств, перестаньте просто перечислять свои лучшие качества — расскажите историю своей жизни. Исследование, опубликованное в журнале Psychology of Popular Media, доказывает: повествовательные профили вызывают эмпатию, формируют эмоциональную связь и значительно повышают романтический интерес со стороны потенциальных партнеров. О работе информирует Американская психологическая ассоциация.

Проблема «списка покупок»

«Мы обожаем истории, но пишем свои анкеты как списки покупок, — отмечает автор исследования Гурит Бирнбаум, профессор психологии из Университета Райхмана (Израиль). — Люди влюбляются не в ваш рост или амбиции, а в вашу историю. Но почувствовать человека через сухие пункты в анкете невозможно».

Ученые черпали вдохновение в маркетинге. Давно известно, что сторителлинг — один из самых эффективных рекламных приемов: объявления, использующие повествование для вовлечения потребителя, продают товары гораздо лучше. Исследователи решили проверить, применим ли этот концепт к «рынку» знакомств.

Эксперимент: факты против сюжета

В серии из трех экспериментов приняли участие 594 добровольца. Им показывали профили, где одна и та же информация подавалась либо в виде сухих фактов, либо в форме краткого рассказа.

Текстовый формат: В «безликом» профиле говорилось: человек играет на гитаре, изучает экономику и любит путешествовать. В нарративной версии эти же факты сплетались в историю: например, о том, как дедушка подарил гитару в детстве и музыка стала лейтмотивом всей жизни. Визуальный формат: В обычных профилях фото были сделаны в нейтральной обстановке (парк, улица). В «сюжетных» — снимки показывали человека в процессе его повседневных дел: на тренировке, во время учебы или отдыха с друзьями. Комбинированный формат: Сочетание текста и фото.

Результаты всех трех этапов подтвердили: участники испытывали гораздо больше сочувствия и симпатии к тем, чьи анкеты были выстроены как рассказ. Именно возросший уровень эмпатии становился главным предиктором романтического интереса.

Гуманизация дейтинга

Это хорошая новость для тех, кто чувствует выгорание от «меркантильного» характера онлайн-знакомств. По мнению профессора Бирнбаум, сторителлинг активно противостоит объективации на цифровых платформах.