Привычки, выдающие возраст: как не состарить себя раньше времени

Старение неизбежно, бояться ее не стоит. Психологи подчеркивают, это просто часть жизни, когда человек становится опытнее и мудрее. Но иногда женщины сами старят себя раньше времени. Причем возраст выдает не столько внешность, а сколько привычки и образ мыслей, которые незаметно укореняются с годами. Эксперты в один голос твердят: есть вещи, которые моментально прибавляют возраст, и от них лучше избавляться. Эти привычки старят сильнее любых морщин.

Пожалуй, самая распространенная — привычка давать советы, когда их не просят. С возрастом приходит мудрость, и ею хочется делиться. Это нормально. Но молодым, как правило, не нужны наставления, они хотят набивать свои шишки. Намного ценнее просто уметь слушать, без осуждения и поучений. Это располагает куда сильнее, отмечает автор канала «Просто о жизни и воспитании».

Пренебрегать собой нельзя ни в коем случае. Многие женщины с годами машут на себя рукой: мол, возраст уже не тот, зачем напрягаться. Бросают спорт, едят что попало, перестают следить за кожей. Итог предсказуем: тело быстро сдает позиции, появляется ощущение дряхлости. Забота о себе — это не попытка обмануть время, а способ сказать себе: я важна, я себя люблю. И это чувство светится изнутри.

Ранние подъемы без радости. Вставать ни свет ни заря и сразу хвататься за дела — это часто не про продуктивность, а про тревогу. Кажется, что нужно все успеть, пока есть силы. Но если вы просыпаетесь с тяжелой головой и невыспавшаяся, пользы от такого утра нет. Отдых и здоровый сон важнее любой утренней гонки. Иначе лицо будет говорить само за себя.

Потеря интереса к новому. С возрастом многие замыкаются в своем уютном мирке и перестают пробовать что-то другое. Новые места, новая еда, новое хобби — все это кажется лишним. А зря. Именно любопытство держит мозг в тонусе и зажигает глаза. Когда человеку все равно, что там за горизонтом, он быстро становится скучным и старым.

Критика всего современного. Знакомые фразы: «раньше трава была зеленее», «молодежь пошла не та», «эта музыка — просто шум». Когда женщины постоянно брюзжат и сравнивают все с прошлым, то сами себя записывают в архив. Можно не любить тикток или моду на оверсайз, но открытость новому и умение видеть хорошее в сегодняшнем дне делает человека живым и интересным.

Зацикленность на омоложении — тоже нездоровая штука. Горы баночек с антивозрастными кремами, бесконечный поиск чудо-средства, которое вернет 20 лет. На самом деле лучший уход — это здоровье внутри: питание, сон, спокойствие. Косметика помогает, но мания выискивать каждую морщинку и замазывать ее выдает неуверенность и страх возраста куда больше, чем сами морщины.

Но больше всего сдает возраст привычка молодиться. Когда женщина 50+ одевается так, будто ей все еще 20, это часто выглядит не свежо, а нелепо. Короткие юбки, слишком яркий макияж, одежда подросткового стиля. Это не возвращает молодость, а только подчеркивает разницу. Стильный человек — тот, кто одевается по возрасту, но со вкусом. Кому идет то, что он носит, и кто чувствует себя комфортно. Молодость — это не отсутствие морщин, а отсутствие страха, скуки и предрассудков.

Как ранее писал «ГлагоL», древнеримский философ Марк Цицерон еще 2000 лет назад сказал о том, что лень и безделье в возрасте выглядит как отказ участвовать в собственной жизни. Быть бодрым и оставаться в тонусе помогают роли и смысл, утверждал он.