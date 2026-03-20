Психолог объяснила желание следить за бывшими в соцсетях

Люди следят за жизнью бывших партнеров и просматривают их страницы в социальных сетях, чтобы убедиться, что расставание было правильным решением. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог Лилия Гладких.

© Газета.Ru

По словам специалиста, в первую очередь люди следят за страницами бывших, чтобы убедиться, что в прошлом поступили правило в отношениях с экс-партнером. Таким образом некоторые пытаются подтвердить самому себе состоятельность позиции, которую выбрали ранее.

Психолог добавила, что с помощью слежки люди помогают своей психике убедиться, что жизнь бывшего складывается не так успешно. Чувство конкуренции вызывает желание увидеть, что экс-возлюбленный не испытывает искреннего счастья.

Помимо этого, по словам эксперта, люди смотрят страницы бывших из-за желания продолжать контролировать их действия и понимать, по каким причинам происходит то или иное событие в их жизни.

«Ощущение, что в другой похожей ситуации мы можем как будто бы поступить уже более разумно, более правильно, более рационально. И это еще один компонент, который дает нам, с одной стороны, успокоение, а с другой, наоборот, — тревожность: надо посмотреть, а что там, а изменилось там или не изменилось, в лучшую сторону изменилось или в худшую», — добавила психолог.

PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова до этого рассказала «Газете.Ru», что легче восстановиться после расставания получится, если убрать вещи, которые напоминают о бывшем партнере. Эксперт также посоветовала не заходить на страницы экс-возлюбленного в соцсетях, скрыть его новые публикации или отписаться на время.