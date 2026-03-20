Как гиперсвязность превратила тревогу в фоновое состояние

В медийную эпоху постоянная доступность превратилась в новый источник тревоги, человек перестал выпадать из потока. И если раньше были естественные паузы — дорога, вечер, выходные, отпуск, — то сегодня они почти исчезли. Уведомления приходят в любое время, рабочие чаты не закрываются, новости обновляются непрерывно.

Как отметил в комментарии RuNews24.ru основатель проекта «Лаборатория Архитектура Жизни — Аудит Реальности» Юрий Тарасов, согласно данным Росстата, интернет стал частью повседневности практически во всех контекстах жизни: дома, на работе, в общественных местах и даже в движении. Это означает не просто доступ к информации — это постоянное нахождение внутри нее.

«В практике все чаще наблюдается состояние, при котором человек не отдыхает даже тогда, когда формально отдыхает. Он не работает — но продолжает проверять, отвечать, сравнивать, реагировать. Именно это состояние — постоянной включенности — и становится одной из ключевых причин роста тревожности».

Эксперт пояснил, что тревога сегодня все реже связана с конкретным событием. Она становится фоновым состоянием из-за сочетания нескольких факторов.

Первый — перегрузка сигналами, когда даже короткое уведомление требует оценки: важно или нет, срочно или подождет. Таких микрорешений за день может быть десятки и даже сотни.

Второй — эффект сравнения. Социальные сети усиливают фокус на чужих результатах, достижениях, внешности, уровне жизни.

«В практике чаще всего встречается именно этот механизм: человек не объективно живет хуже, но субъективно начинает так ощущать».

Третий — отсутствие границ. Работа и личная жизнь перестают разделяться, человек находится «в доступе» даже тогда, когда этого не требует реальная ситуация.

«По данным НАФИ, только 8% россиян говорят, что почти всегда чувствуют себя спокойно, а доля тех, кто регулярно высыпается, снижается. Это важный индикатор: общество живет в состоянии дефицита восстановления».

По словам эксперта, на первый взгляд может показаться, что люди стали общаться больше, однако практика показывает, что глубины контакта стало существенно меньше.

«В работе с клиентами часто проявляется одна и та же картина: переписок много, взаимодействий много, но ощущения поддержки нет. Цифровое общение не всегда закрывает базовую потребность — быть услышанным и принятым».

Эксперт подчёркивает, что это усиливает тревожность. Человек остается с ней один, даже находясь в постоянном контакте с другими. Он также указал на то, что российские исследования подростков и молодежи показывают, что высокая вовлеченность в соцсети связана с ростом социальной тревожности и чувствительности к оценке. Этот же механизм, в более мягкой форме, работает и у взрослых.

Но могут ли помочь приложения для медитации или же они просто создают иллюзию контроля?

Как отмечает эксперт, рынок приложений для медитации растет именно потому, что растет тревога. Они предлагают простое решение: остановиться, подышать, «вернуть себя в момент». И это действительно работает — но в определенных границах.

При этом российские исследования онлайн-практик mindfulness показывают, что регулярные короткие сессии могут снижать уровень стресса, улучшать эмоциональное состояние, усиливать навыки саморегуляции.

«В практике это хорошо видно: человеку становится легче «снять пик» напряжения, восстановить дыхание, переключиться. Но здесь возникает ключевая ошибка. Приложение работает с симптомом, но не с причиной. Если тревога связана с перегрузкой, режимом, отсутствием пауз — эффект будет. Если тревога стала устойчивой, влияет на сон, работу, отношения — приложение перестает быть решением. По опыту работы чаще всего встречается сценарий, когда человек пытается компенсировать системную перегрузку точечными практиками. Днем — стресс, вечером — медитация. Это создает краткосрочное облегчение, но не меняет ситуацию».

По словам эксперта, рост интереса к психотерапии часто называют модой, однако результаты исследований показывают совершенно иную картину. По данным ВЦИОМ, доля россиян, обращавшихся к психологам, заметно выросла за последние годы. При этом значительная часть людей по-прежнему не обращается за помощью, даже когда она нужна.

«В практике это выглядит так: человек долго справляется сам, и только при серьезном ухудшении состояния начинает искать поддержку. Поэтому вопрос не в том, «модно» ли идти к психологу. Вопрос в другом — влияет ли текущее состояние на качество жизни».

Отличить реальную потребность от «перегрева» можно по нескольким четким критериям. Тревога требует внимания специалиста, если: она длится неделями и не снижается; мешает спать и восстанавливаться; влияет на работу и концентрацию; приводит к избеганию — людей, задач, решений; сопровождается сильными телесными реакциями или паническими состояниями.

Отдельный показатель — повторяемость. Если одни и те же сложности возникают снова и снова, это уже не ситуация, а система.

Чтобы разобраться с проблемой, эксперт рекомендует предпринимать конкретные практические меры:

Во-первых, необходимо сократить нагрузку среды, отключить лишние уведомления, ограничить время новостей, убрать телефон из зоны сна.

Во-вторых важно вернуть паузы. Даже 10–15 минут без стимулов в течение дня дают нервной системе возможность восстановиться.

В-третьих, важно использовать медитацию как инструмент, а не как «лекарство от всего», регулярно, в спокойном режиме, а не только в момент перегрузки.

В-четвёртых, нужно проверить базовые вещи: сон, движение, режим. В практике чаще всего именно они оказываются фундаментом, на котором держится устойчивость.

И в-пятых, следует честно оценить своё состояние: если тревога уже влияет на жизнь — не откладывать обращение к специалисту.

«С высокой долей вероятности уровень тревожности будет расти. Причина заключается не в отдельных кризисах, а в самой логике среды, то есть в ускорении, цифровизации, конкуренции за внимание. Не исключено, что будет увеличиваться доля людей, которые внешне функционируют нормально, но делают это на фоне внутреннего напряжения. Это означает рост спроса сразу на два направления: психотерапию как глубокую работу, и практики саморегуляции как повседневный инструмент».

Гиперсвязность, по словам эксперта, изменила не только образ жизни, но и базовое состояние человека. Тревога стала не исключением, а фоном. Приложения для медитации могут помогать — но только в пределах своей задачи. Они снижают напряжение, но не заменяют работу с причинами. Он подчеркнул, что разница между «модой на терапию» и реальной необходимостью проходит по простому критерию: если состояние мешает жить — это уже не тренд, а задача, которую нужно решать.