Найден простой способ снизить стресс на работе без затрат

Новое исследование Корнельского университета (США), опубликованное в ScienceDirect, показало, что 76% взрослых сталкиваются со стрессом, мешающим повседневной работе, и предлагает доступный способ решения — взаимодействие с природой.

© Телеканал «Наука»

«Организационные меры, позволяющие сотрудникам проводить часть рабочего дня на свежем воздухе, могут быть недорогим и справедливым способом улучшить благополучие и одновременно экономить средства для компании», — отмечает Джен Мередит, доцент кафедры общественного здравоохранения и здоровья экосистем

В исследовании участвовали специалисты из сельского хозяйства, наук о жизни, экологии человека и ветеринарии. Команда изучала влияние открытых природных пространств на сотрудников офисов и университетов, где высокая нагрузка, негибкий график и строгие корпоративные нормы часто усиливают стресс.

Стресс дорого обходится

По данным ученых, стресс на работе обходится американским работодателям до 187 миллиардов долларов ежегодно — в виде потерь производительности, повышенных расходов на здравоохранение и эмоционального выгорания персонала. Исследования показывают, что даже короткое пребывание на природе снижает тревожность, повышает концентрацию внимания и улучшает самочувствие.

«Даже пять минут на свежем воздухе помогают сотруднику восстановить силы и снизить стресс», — подчеркивает Мередит.

Опыт пандемии

Команда провела естественный эксперимент во время и после пандемии COVID-19, когда многие сотрудники работали из дома. Исследователи отметили, что дистанционная работа дала людям больше возможностей взаимодействовать с природой — выходить на балкон, в сад или ближайший парк. Это положительно сказалось на их психическом здоровье, снижало тревожность и улучшало настроение.

После возвращения в офис сотрудники часто утратили эту привычку. Препятствия включали ограниченное свободное время, длительный путь на работу и недостаток дневного света. Кроме того, корпоративная культура иногда воспринималась как не поощряющая перерывы на природе. Разные группы сотрудников сталкивались с различными барьерами в зависимости от должности, статуса работы и расы.

Как сделать природу частью рабочего дня

Участники исследования предложили несколько решений: выделить удобные места на открытом воздухе для встреч и перерывов, поощрять короткие прогулки в рабочее время и создавать корпоративные нормы, где такие перерывы считаются естественными и нормальными.

«Природа может стать частью повседневного рабочего процесса, если организации обеспечат доступ к открытым пространствам и поддержат эту практику», — отмечает команда.

Доступное и эффективное решение

Провести немного времени на свежем воздухе — легкий и недорогой способ снять стресс, улучшить настроение и работать эффективнее. Руководители, которые поддерживают такие перерывы, делают компанию более устойчивой и создают приятную рабочую атмосферу.

«Природа вокруг нас — это естественный источник энергии. Использование этих ресурсов помогает инвестировать в коллективное здоровье и жизненные силы компании», — добавляет Мередит.

Исследование подчеркивает, что политика и культура, поддерживающие взаимодействие с природой, способны стать важной частью долгосрочной стратегии борьбы со стрессом и улучшения благополучия на рабочем месте.