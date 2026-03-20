Психолог связал отсутствие «радости в жизни» с «нереализованностью»

Психолог связала отсутствие «радости в жизни» с «нереализованностью»
Злость, хамство и желание оставлять негативные комментарии в соцсетях — признаки этого состояния.
С помощью обесценивания люди пытаются сбросить свою агрессию на других. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.
«Когда человек при внешнем благополучии не умеет найти повод для радости в жизни, то это очень серьёзный маркер отсутствия настоящей реализации. Ещё один маркер — это отношение к агрессии. Те люди, которые много злости, хамства и хейта выливают в комментарии — это люди максимально нереализованные. Человек, который реализуется, у него вместе с его реализацией подрастает толерантность или терпимость к чему-то другому. Потому что для того, чтобы мы реализовались, нам нужны другие. Поэтому терпимость, уважение и толерантность к другому у реализованных людей гораздо выше. Нереализованные люди пытаются не уважать, обесценивать и выбрасывать агрессию и злость на других людей».