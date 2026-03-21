Эксперт по этикету объяснил, как не испортить первое свидание

Россияне всё чаще выбирают простые и непринуждённые форматы для первого свидания. По данным исследования, самый популярный вариант — прогулка с кофе навынос. Её выбирают до 40% участников опроса. Также востребованы спонтанные встречи без заранее продуманного сценария. Среди факторов, которые могут испортить встречу, чаще всего называют постоянное использование телефона, разговоры о бывших и завышенные ожидания.О правилах поведения на первом свидании Авторадио рассказала специалист по этикету Надежда Коломацкая:

© РИА Новости

«Пунктуальность — это база. Если вы опаздываете без предупреждения, тем самым вы говорите человеку, что ваше время мне неважно. Самое комфортное — опоздание — от 5 до 10 минут и допустимо для девушки. Второе — наличие телефона на столе, у вас в руках, постоянная переписка — это проявление неуважения к партнёру. Третье — инициатива — это не про то, кто платит, а кто создаёт комфорт. Современный этикет гласит: тот, кто приглашал, создаёт базовый сценарий. Здесь уже допустимые варианты, но если вам комфортно разделить счёт, предложите спокойно, без какой-то драмы. Четвёртое, говорите так, чтобы было о чём помолчать. Не больше трёх фактологических вопросов подряд. Свидание — это обмен эмоциями, а не анкетирование».

Как отмечают эксперты, формат первого свидания может быть разным, однако в любом случае важны уважение к собеседнику и внимание к деталям.