Любовь без слов: как строить жизнь с человеком, который не говорит о чувствах

Алекситимия — это не холодность и не равнодушие, это состояние, при котором человек с трудом распознает и называет словами свои эмоции. Он может заботиться, быть надежным, присутствовать в жизни партнера — но при этом не говорить о чувствах, не улавливать нюансы переживаний и теряться в эмоциональных разговорах.

В паре это часто воспринимается как дистанция (кажется, будто у человека эмпатия на уровне табуретки), хотя на деле речь идет просто о другом способе проживания внутреннего опыта. Отличном от большинства. Психолог Марат Вахитов рассказал, как строить отношения с таким партнером.

Не путать отсутствие слов с отсутствием чувств

Главная ошибка — считывать тишину как равнодушие. Человек с алекситимией может испытывать привязанность, тревогу, благодарность, но не уметь их выразить — и это не игра в загадки и отгадки.

«Его эмоциональная система устроена иначе: переживание есть, а слов в языке для него конкретно — нет. Если, даже не понимая, принять эту разницу, напряжение в отношениях заметно снижается», — говорит эксперт.

Уход от абстракций к конкретике

Фразы вроде «ты меня не чувствуешь» или «нам нужно поговорить о наших отношениях» часто не работают даже с нормотипичными людьми, они слишком размыты. Гораздо эффективнее говорить конкретно: «мне важно, чтобы вечером мы провели время вместе», «мне нужно, чтобы ты сказал, что сейчас все в порядке». Четкие формулировки создают опору там, где нет привычки ориентироваться на эмоциональные сигналы.

Регулярность вместо спонтанности

Эмоциональный контакт в таких отношениях редко возникает сам, его приходится выстраивать как привычку.

«Короткие регулярные разговоры, повторяющиеся ритуалы, предсказуемые формы общения — все это создает безопасную структуру. Со временем в ней становится проще говорить обоим партнерам, даже если сначала это выглядит пугающе и механически», — предупреждает психолог.

Не брать на себя роль переводчика души

Возникает соблазн угадывать, додумывать, объяснять за другого, но это ведет к выгоранию и искажению реальности. Важно оставлять партнеру ответственность за его внутренний мир — можно задавать вопросы, предлагать варианты, но не подменять его голос своим. Отношения должны держаться не на догадках, а на пусть и несовершенной, но прямой коммуникации.

Расширять язык чувств — постепенно

Навык распознавания эмоций можно развивать не через претензии, а через мягкое обучение: обсуждение простых состояний, привязка к телесным ощущениям, использование базовых слов — злюсь, устал, рад, хочу побыть один. Это долгий процесс, но он дает результат. Постепенно эмоциональная немота становится менее жесткой, а пространство между партнерами — более живым и благотворным для обоих.