Психолог рассказал, когда и как стоит спасать отношения

Специалисты всех мастей уже давно призывают не держаться за отношения изо всех сил и расставаться с избранником, если совместная жизнь становится невыносимой. Другое дело, что за эту самую невыносимость часто принимаются любые возникающие в отношениях проблемы. Как понять, когда за отношения стоит бороться? Как это лучше сделать? И как из них выходить, если это и в самом деле оказывается необходимым? Об этом мы поговорили с кризисным психологом Натальей Рачковской.

Кризисный центр

– Когда кризис приводит к расставанию?

– К расставанию кризис приводит, когда один из партнёров или оба не хотят его разрешать, не хотят работать над отношениями, не готовы к диалогу, перекладывают ответственность на другого.

Поскольку, как я уже говорила, кризис возникает в момент перемен, и, следовательно, для того чтобы прожить его, нам нужно адаптироваться к самим переменам. Если это личностный кризис, то, соответственно, мы что-то меняем в себе. Если это кризис в паре, мы что-то меняем в паре.

А для того, чтобы что-то изменить в паре, необходим диалог.

Правда, бывает, один из партнёров берёт на себя всю ответственность. Но это приводит к другому кризису – к кризису доверия в паре.

Кризис приводит к разводу, когда он связан или усугубляется зависимостью одного из партнёров. А также когда он приводит к насилию или оно его усугубляет.

– В каких случаях отношения стоит попытаться спасти, несмотря на конфликты и недопонимание?

– Очень важно, чтобы были три условия, при которых можно пробовать, по крайней мере, спасать отношения. Это не гарантия, что они будут спасены, но пробовать можно.

Первое – оба партнёра должны признавать проблему и быть готовыми что-то делать для того, чтобы её решить. Потому что самая частая ошибка – это то, что у одного партнёра всё плохо, а у другого – вообще всё хорошо. Он говорит, это у тебя проблема. То есть над отношениями нельзя работать в одно лицо.

Следующее, это когда в отношениях присутствует база безопасности и уважения. То есть нет насилия ни физического, ни эмоционального, нет унижения, нет измен, нет зависимости у кого-то из партнёров. Конфликты происходят по поводу каких-то конкретных ситуаций, и целью конфликта не является уничтожить другого человека как личность.

И, наконец, третье условие – это то, что в этих отношениях есть что-то хорошее. Вы знаете, за что вы цените этого человека, за что его любите. Причём эти хорошие качества – не ложка мёда в бочке дёгтя, а скорее наоборот.

И если вы оба хотите спасти отношения, то важно объединиться против проблемы. Не против друг друга сражаться, а вот мы вместе видим проблему в отношениях, и мы вместе стоим рядом плечом к плечу, чтобы справиться с ней.

Второй момент – мы не ищем, кто прав, кто виноват, кто первый начал и так далее. Вот у нас есть проблема, мы друг друга не понимаем. И окей, никто в этом не виноват, просто вот так сложилось, и нам что-то нужно сделать, чтобы начать друг друга понимать, например.

Важно учиться правильной коммуникации, важно учиться договариваться. Это вот те самые пресловутые Я‑сообщения, активное слушание, говорение о чувствах.

Ну и, наконец, если не получается всё это сделать самостоятельно, то не зазорно обратиться к семейному психологу. Просто это тот человек, который не погружен в эту ситуацию, не заинтересован в этой ситуации, и он может помочь наладить коммуникацию, наладить диалог, увидеть слепые зоны каждого из партнёров.

– Слепая зона партнёра – это что-то из автомобильной темы?

– В психологии тоже есть такое понятие. Слепая зона – это когда человек сам не может увидеть какую-то свою проблему.

Например, он не замечает, что обижает своего партнёра, что говорит какие-то обидные слова. Он, может быть, это делает не специально. Или, допустим, он перебивает, например, есть у него привычка недослушивать другого. Из-за этого коммуникация не складывается, потому что второй человек просто в какой-то момент думает: «Блин, да он меня вообще не слушает, я не буду с ним разговаривать»

В каких-то случаях может партнёр эту обратную связь дать и сказать – слушай, вот тут у тебя косяк. А иногда партнёр этого тоже не может увидеть, просто потому, что он не знает тоже каких-то вещей. Или иногда партнёр даёт какую-то обратную связь, но из-за вот этих накопившихся обид человек не хочет это принимать и говорит – да нет, ты сама дура, сама виновата. И в этом случае тоже может быть полезно пойти к психологу.

Пошла на выход

– Как грамотно выходить из неблагополучных отношений?

– Как из, пожалуй, любых отношений. Первое, что важно сделать, это подготовить некую подушку безопасности. Максимально подсобрать свои ресурсы финансовые, подумать о жилье, где будете жить.

Важно, чтобы это решение о разрыве отношений было именно вашим. Очень важно не поддаваться на манипуляции или чьё-то давление.

Следующее – это чёткость и твёрдость при разрыве, потому что самое ужасное, что вы можете сделать для себя и для партнёра – это начать туда-сюда бегать, сходиться, расходиться. Хотя это часто происходит, конечно, но всё-таки важно, по крайней мере, ориентироваться на чёткость и твёрдость.

И объявлять о разрыве, когда действительно принято решение, что вам надо расстаться. А не с целью манипуляции – да, я сейчас скажу, а он упадёт на колени и всё исправит. Если вы хотите всё исправить, ну так говорите об этом прямо.

Если действительно хотите расстаться, то разрывайте контакт. Вся эта дружба с бывшими – это плохая история на самом деле. Ну, вернее, эта дружба, может, конечно, возникнуть когда-нибудь потом. Но в самом начале, сразу после разрыва не должно быть никакой дружбы. Потому что на самом деле это будет мешать восстановлению обоих партнёров.

Ну и, наконец, важно дать себе время, возможность, пространство для горевания. Потому что любое расставание, даже если это какое-то взвешенное, обдуманное, правильное решение, – всё равно потеря. Потеря близкого в любом случае. Даже если этот близкий стал далёким за последнее время. Эта потеря неизбежно запускает процесс горевания.

Мы уже говорили как-то, что есть пять стадий переживания горя: отрицание, гнев, депрессия, торг и принятие. Они идут нелинейно, они идут по спирали. И сначала эта спираль очень туго закручена, эмоции очень интенсивно проживаются, потом начинаются более широкие витки, уже более спокойное состояние.

Нужно прожить все чувства, какие есть – боль, грусть, злость, отчаяние и прочее. Не заглушая это какими-то новыми отношениями, срочно, быстро. В общем, надо дать себе время побыть с собой, прожить все свои чувства. И постепенно начнётся улучшение. И вы получите шанс снова стать счастливым.

Имейте в виду

Кризис наступает, когда в паре происходят какие-то перемены. Любые изменения – это всегда кризисный период, даже если они позитивные. Например, люди встречались, а потом они начали жить вместе – это кризис, им надо друг к другу притереться.

Рождение ребёнка, смена работы кем-то из партнёров, болезнь кого-то из родственников, покупка квартиры, переезд в другой город, возрастные изменения партнёров и финансовые проблемы – это всё, вплоть до появления в семье котёнка или щеночка, тоже может стать причиной кризиса.

Воспринимать всё это как катастрофу не стоит. Это естественный процесс.

Чтобы справиться с кризисом, первым делом нужно признать и обозначить проблему. Дальше наметить пути решения, понять, что каждый из членов семьи для этого может сделать. Ну и потом регулярно обсуждать действия, подводить итоги и как-то корректировать план.

