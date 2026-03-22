ИИ или человек: переписка с кем лучше помогает от одиночества

Все больше людей общаются с ИИ-ботами как с близкими друзьями: жалуются на личные проблемы, просят совета и даже доверяют самые сокровенные тайны. Такие диалоги порой кажутся удивительно реалистичными — некоторые пользователи утверждают, что их почти невозможно отличить от разговора с человеком.

Взаимодействие с искусственным интеллектом может быстро поднять настроение, но остается неясным, может ли оно побороть чувство одиночества. Авторы исследования в Journal of Experimental Social Psychology задались более масштабным вопросом: способны ли ИИ-боты обеспечить долгосрочную эмоциональную поддержку, которую мы получаем от настоящих человеческих отношений?

В эксперименте приняли участие студенты-первокурсники. Выбор пал именно на эту группу, потому что поступление в университет — важный жизненный этап, когда люди особенно остро ощущают одиночество, пытаясь обрести новый круг общения.

В течение двух недель одни из них переписывались с другими студентами, другие общались с чат-ботом по имени Сэм. Контрольная группа делилась своими переживаниями с дневником. Все участники заполняли опросники о своем эмоциональном состоянии до и после эксперимента.

Сэм был разработан специально для исследования. Опираясь на данные психологии отношений, он должен был стать идеальным другом.

Сравнение данных через 14 дней показало, что наиболее эффективной оказалась именно переписка с реальным человеком: она и снижает чувство одиночества, и заметно поднимает настроение.

Несмотря на то, что бот демонстрировал больше эмпатии и заботы, он не смог сравниться по эмоциональной пользе с общением с реальным человеком, а его результаты оказались ближе к показателям группы, которая вела дневник. Кроме того, выяснилось, что участники в два раза чаще продолжали общаться со своим собеседником-человеком после окончания эксперимента, чем с чат-ботом, а некоторые даже обменялись личными контактами.

Во взаимодействии друг с другом нас объединяет общий опыт, который позволяет создавать глубокие эмоциональные связи: мы делимся историями, признаемся в сокровенном и поддерживаем так, что это находит искренний отклик. ИИ, несмотря на огромный прогресс в создании реалистичных диалогов, все еще уступает по части взаимной отзывчивости, что ограничивает его возможности в качестве средства от одиночества.