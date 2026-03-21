Психолог объяснил, как не стать жертвой ятрогении

Сказанное небрежно слово, особенно, если это слово произнесено врачом и касается здоровья, способно окрылить или, напротив, превратить жизнь человека в ад. О том, почему медики зачастую не выбирают выражения, а пациенты оказываются перед такими ситуациями беззащитными, и наоборот — врачи не знают, как ответить на хамство больных, «Красный Север» поговорил с ямальским медиатором, кризисным психологом Еленой Прошак.

История термина «ятрогения»

На запрос «ятрогения» в любом поисковике интернета появляется масса материалов, которые начинаются с цитирования клятвы Гиппократа: «... буду защищать больных от всего вредного и неподходящего для них» и принципа медицинской практики: «Primum nоn nосеrе» (лат. — Прежде всего не причиняй вреда). Уже в древности люди понимали, что слово врачевателя может и вылечить, и погубить.

Немецкий психиатр Освальд Бумке ввел термин «ятрогения» в 1925 году. Это понятие использовалось для обозначения психогенных заболеваний, вызванных неосторожными высказываниями врачей (от греческих слов «iatros» — врач и «genes» — порождающий, что означает «болезнь, вызванная врачом»). Позже термин распространили на любые нежелательные или неблагоприятные последствия медицинских вмешательств, будь то профилактические, диагностические или лечебные процедуры, а также осложнения, возникшие из-за действий медицинского персонала.

Как слово отзовется

Пациент приходит к доктору, а тот ему категорически заявляет: «Не хочу вас расстраивать, но жить вам осталось не больше полугода» или бросает на ходу: «Что-то вы, милочка, себя распустили, как можно так растолстеть…». Очевидно, что такие слова ранят, делают больно и запоминаются надолго. Человек, пришедший к доктору на прием, эмоционально открыт и незащищен, он ждет помощи и поддержки. Словесные прогнозы или неосторожные высказывания не только не помогают, они усугубляют болезнь либо плохое состояние.

«Здесь несколько составляющих. На медицинском приеме встречаются две личности, и от того, какими человеческими качествами они обладают, будет зависеть коммуникация, — говорит Елена Прошак. — Если пациент — сильная личность, он сможет противостоять негативным и безапелляционным высказываниям, сумеет отразить нападки в свой адрес. Однако следует помнить, врачи тоже люди, и их личности — не только профессиональные компетенции, образование, опыт, но и определенные качества, настроения, ситуации, состояния. Если он говорит подобные слова пациенту, следует понять: доктор выступает в данный момент как профессионал или нет? Он опирается на доказательную медицину или свои догадки?».

Не просто поговорить

Елена Прошак отмечает: на приеме у доктора пациент хочет получить нужную информацию, снизить уровень тревожности, взять ситуацию под контроль, а не просто обсудить и поговорить о болезнях.

«Человек испытывает тревогу, стресс. Он обращается к медику, чтобы исключить неопределенность и проконтролировать ситуацию. Он же не идет в магазин, чтобы ему там поставили диагноз. От врача пациент ожидает тактичности и достоверных фактов. Сопереживание врача может заключаться в проявлении эмпатии. Когда мы с медработниками проводим занятия и разбираем конфликты, предлагаем им побывать в роли пациента и просим объяснить: как бы они хотели, чтобы врач донес непростую информацию. Это полезное упражнение, которое стоит делать в разных ситуациях: ставить себя на место собеседника».

С другой стороны, больной также может повести себя грубо, по-хамски. Врач и пациент в деле здоровья должны стать партнерами, у них общая задача и им нужно сотрудничать, а не противостоять друг другу.

От тона, эмоций, мимики зависит реакция собеседника на информацию. Любая фраза, сказанная с разной интонацией, может вызвать противоположную реакцию. И, если врач не будет воспринимать пациента как угрозу, опасаться, что тот напишет жалобу, а будет вести конструктивный диалог, выиграют все.

Неуправляемые реакции, которые можно смягчить

Иногда человек уходит от доктора, который был нетактичен, так и не сумев дать отпор, потом долго переживает ситуацию, думает, что бы он мог сделать, отмотай время назад.

«У каждого человека есть реакции, которые происходят на уровне рефлексов, поэтому фактически неуправляемые, — утверждает специалист. — Кто-то "прячется в домик", другой "идет в атаку". Можно учиться управлять эмоциями, менять при этом состояние и реакции, но в первые секунды после кризисной ситуации возникнет та, которая изначально свойственна человеку. Реагирует человек в зависимости от ситуации. К примеру, если кризисная ситуация не касается человека, он отреагирует одним способом, затрагивает его интересы — другим, задевает ребенка — третьим. Человек, понимающий, почему и как он отвечает на вызовы, может работать со своей психикой, смягчать последствия».

Сделать выбор

«Как-то врач, которому я доверяла, сказала, что у меня онкологическое заболевание и жить осталось недолго. В тот момент я была в стрессе: недавно умерла мама, и такие новости от доктора меня просто подкосили. — вспоминает жительница Нового Уренгоя Марина Светцева. — Я месяц ходила как мешком пришибленная, перерыла весь интернет, но почему-то мне не пришло в голову обратиться к другому специалисту. Подруга за руку отвела, выяснилось, что все в порядке».

Елена Прошак говорит, что такая ситуация — не редкость.

«Почему-то многие люди в вопросах здоровья принимают на веру первичные диагнозы. Забывают, что всегда есть выбор и несколько мнений. Если в городе нет аналогичного специалиста, можно съездить в соседний населенный пункт, связаться с федеральными больницами. Есть телемедицина. Можно получить консультацию по анализам, отправив их в специализированную клинику. Раньше считали, что из закрытой комнаты есть 20 выходов, сейчас нашли уже 86. Нужно их искать. И своего доктора — тоже. Не устраивает врач, видишь его токсичность, — иди к другому. Нельзя перекладывать ответственность за свой выбор и действия на кого бы то ни было».

Факты и ничего кроме фактов

«Была у меня подобная ситуация, — рассказала жительница окружной столицы Ямала Инна Баркина. — Пришла на прием к невропатологу с маленькой дочкой, ей было пять лет. Врач, не проведя никаких обследований, просто посмотрев ее, заявила, что девочка страдает эпилепсией. Я просто по стенке сползла прямо в кабинете. Но сообразила, что надо бежать к другому специалисту. Никакой эпилепсии и в помине не было».

Психолог советует в таких ситуациях постараться разделить эмоции и факты. Не заваливаться в панику, а попросить доктора привести конкретные доводы.

«Выражения "У вас никогда не будет детей", "Дальше будет хуже" и подобные — пропускаем мимо ушей. И обращаемся к специалисту с просьбой привести сухие факты, ознакомить с анализами, результатами исследований. Фразы "Хорошо, давайте уточним", "Правильно ли я вас понял" действует волшебным образом, заставляют специалиста вспомнить, что он как профессионал несет ответственность за пациента. При этом не позволяем беседе уходить в сторону и уж тем более не повышаем голос и останавливаем собеседника, если он это делает. Задаем конкретные вопросы как профессионалу, а не как подружке или родственнице. Разговор должен проходить только в поле фактов о здоровье», — отмечает Елена Прошак.

Топ-6 советов кризисного психолога по противостоянию ятрогении

Собираем факты. Правило трех врачей. Не согласны с диагнозом — идем к другому специалисту. Структурируем полученную информацию, пользуемся несколькими источниками, записываем плюсы и минусы ситуации. Делаем выбор специалиста и больницы, рассматриваем несколько вариантов, рисуем траекторию действий, следуем ей. Дышим ровно, понимая, что делаем максимум из возможного, стараемся учитывать все нюансы. Не корим и не упрекаем себя за несдержанность и базовые реакции. Учимся ими управлять. Помним, что вокруг тоже люди со своими слабостями и им свойственны ошибки. Если хочется плакать — плачем, слезы и смех хорошо снимают напряжение. Принимаем ответственность за свой выбор, сотрудничаем с выбранным доктором.