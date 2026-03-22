Глава отряда «ЛизаАлерт» заявил о невозможности поиска Усольцевых по телефонам

Глава «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил в интервью ТАСС, что поисково-спасательный отряд не имеет возможности искать членов семьи Усольцевых по их телефонам из-за действующего законодательства.

По его словам, сегодня искать людей таким образом могут только специалисты спецслужб.

«Эту всю историю охраняет статья Конституции о тайне связи, но, когда идёт речь о спасении жизни, любой, кого мы ищем, мечтал бы, чтобы его нашли по телефону. Он не хочет тайну связи. Его Конституция в этот момент — это статья 20.1: каждый имеет право на жизнь...» — подчеркнул Сергеев.

Он добавил, что для изменения ситуации необходимы законодательное изменение, а также появление в доступе специальных технических устройств, которые прикручиваются к вертолёту или БПЛА и помогают определить местоположение телефона.

21 марта в «ЛизаАлерт» анонсировали продолжение поисков семьи Усольцевых.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.

