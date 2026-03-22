Весеннее обострение: как отличить весеннюю хандру от депрессии

Помощь психотерапевта нужна не только людям с выраженными психическими заболеваниями. Более 200 "обычных" болезней, таких как гипертония или синдром раздраженного кишечника, могут иметь под собой психическую основу. Но у нас традиционно многие люди боятся обращаться к психотерапевту и скрывают от окружающих, если получали такую помощь.

Почему это большая ошибка, в каких случаях психотерапевт может помочь и почему его участие в лечении улучшает результаты работы кардиолога, гастроэнтеролога, невролога? Об этом "Российской газете" рассказала врач-психотерапевт научно-клинического центра РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Марина Красинская.

Марина Александровна, давайте развеем расхожее заблуждение, что помощь психотерапевта нужна исключительно людям с психическими расстройствами. А если с головой "все в порядке", то и психотерапевт не нужен... Итак, кого лечите вы и ваши коллеги?

Марина Красинская: Помощь врача-психотерапевта нужна людям, столкнувшимся с такими состояниями, как: тревога, депрессия, расстройство сна, апатия, панические атаки, снижение памяти и внимания, колебания настроения, раздражительность, плаксивость, переедание, а также страдающих рядом соматических заболеваний, как, например, синдром раздраженного кишечника (и в целом "под нашим прицелом" заболевания желудочно-кишечного тракта), гипертоническая болезнь и ряд других заболеваний сердечно-сосудистой системы, аллергии, дерматиты и множество других болезней тела.

Ученые насчитали уже более 200 болезней, которые имеют под собой в том числе психическую основу. Соответственно, в таких случаях более эффективным станет лечение, например, у кардиолога и психотерапевта, нежели просто у кардиолога.

Как вы думаете, почему до сих пор с этим направлением медицины связано много мифов и страхов? Например, люди стараются не афишировать, что обращаются к психотерапевту. В то время как, например, о проблемах с сердцем говорят без стеснения, визит к кардиологу не скрывают.

Марина Красинская: К сожалению, до сих пор многие люди не знают истинные возможности психотерапии, как в плане лечения в прямом смысле, так и общего улучшения качества жизни за счет снятия дискомфортных состояний.

По моему мнению, опасения в наш адрес (как и в целом мифы вокруг психиатрии и психологии) — это пережитки прошлого. На протяжении очень долгого времени люди, посещающие врача-психиатра (до 90-х примерно годов прошлого века психотерапевтов в нашей стране не было), были (а иногда и теперь остаются) стигматизированы обществом. На них "навешивались ярлыки", их даже опасались, считая опасными.

Это, конечно, не так, особенно если мы говорим о пациентах именно врача-психотерапевта. С тревогой и депрессией, апатией и расстройством сна может столкнуться любой человек на разных этапах своей жизни. И, например, людей с депрессией вы скорее всего никогда не "вычислите", не угадаете в толпе. Даже среди близких. Многие и в самом себе это состояние отрицают. Поэтому, да, я часто в своей практике встречаюсь с опасением, настороженностью, недоверием к представителям моей профессии и предлагаемым методам лечения.

Однако должна сказать, и это меня очень радует, что подобная тенденция меняется. Всё больше людей начинают нам доверять, не стесняются и обращаются за помощью, больше узнают и разбираются в теме психологии и психики. Понимают, что тело и психика — неразделимы. Это открывает нам новые возможности помогать людям, столкнувшимся с не самыми приятными состояниями.

Что такое "весеннее обострение", о котором столько говорят и шутят? Оно действительно существует?

Марина Красинская: Такое понятие действительно есть. Обострение хронических психических заболеваний бывает еще и осеннее. Эта тема и правда полна шуток, однако смех тут мне видится ни чем иным, как способом защититься. Защита от чего-то непонятного, пугающего и (вспоминаем миф — отголосок прошлого) "опасного".

Понятие сезонности пришло именно из "большой" психиатрии, но на самом деле у "весеннего обострения" есть вполне научное объяснение — истощение организма за долгие месяцы зимы. В нашей полосе мы сталкиваемся с дефицитом солнца, а значит, витамина Д, который играет важную роль в синтезе "гормонов удовольствия" в нашем организме. Также в дефиците многие микроэлементы, которые мы получаем только из пищи и даже поливитамины не смогут их восполнить. Наш организм сложнее, чем нам кажется, и детали имеют значение. Зимой мы правда "в дефиците", а весна — это время "показать" нам степень этого дефицита.

Так что не удивляйтесь и тем более не ругайте себя за весенний упадок сил и настроения. Казалось бы, природа оживает, а у человека апатия. Социум уже диктует "свои правила": быть активным, начинать худеть к лету, строить множество планов и так далее. А сил и желания совершенно нет. Всё очень индивидуально, и если у вас сейчас не так, как хочется, то это повод развернуться к себе, обратить на себя внимание и при желании разобраться в этом с помощью врача-психотерапевта.

Какие "маячки" показывают, что нужна помощь психотерапевта?

Марина Красинская: На что можно и нужно обращать внимание:

изменения в эмоциональной сфере (какое у вас преобладает настроение в течение дня, недели, месяца);

вы начали как-то иначе спать (мало или наоборот слишком много);

изменился аппетит (совсем не хочется есть или, наоборот, не чувствуется насыщения).

Это, пожалуй, три основные темы, косвенно отображающие состояние нашей психики, на которые стоит обращать внимание, чтобы быть в более тесном контакте с собой и не пропустить закрадывающуюся хандру, тревогу, апатию или другие подобные состояния.

Ну а если вы все же столкнулись с подобными неприятными симптомами, не стесняйтесь обращаться за помощью к врачам-психотерапевтам. Поверьте, доктор — ваш союзник на пути к здоровой, полноценной и гармоничной жизни.