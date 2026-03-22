Многие россияне «подсели» на покупки на маркетплейсах и тратят огромные деньги на мимолетное удовольствие. В Госдуме даже предложили ввести опцию добровольного самозапрета на покупки на маркетплейсах. «Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта, психолога Алексея Вилкова, к каким последствиям может привести такая зависимость и как от нее избавиться.

Почему возникает зависимость от онлайн-покупок

По словам специалиста, зависимость от покупок на маркетплейсах — это одна из разновидностей шопоголизма. Человек совершает разнообразные покупки без острой необходимости, тратит много денег и кайфует от самого процесса. Ему важнее получить удовольствие и новые эмоции, а не саму вещь.

«Причины появления этого вида зависимости могут быть разнообразными. На склонность к этому расстройству влияет высокий уровень тревожности, депрессивные переживания, выраженная эмоциональная нестабильность, потребность в новых эмоциях. Также имеет значение низкая самооценка, неуверенность в себе, дефицит общения. Человек ищет способы заполнить душевную пустоту и невольно прибегает к покупкам, которые улучшают настроение и постепенно формируют зависимость, как от алкоголя и психоактивных веществ», — рассказал Вилков.

На данный момент это довольно острая проблема. Многие люди отмечают у себя эти признаки, но редко обращаются за помощью к специалистам, заметил психолог.

«Данная зависимость быстро развивается, потому что это намного проще, чем идти в магазин: не нужно выходить из дома, тратить время и усилия. Все можно сделать в интернете, не вставая с дивана», — объяснил специалист.

Как избежать возникновения зависимости

Чтобы избежать этой зависимости, необходимо снижать общий уровень тревожности и заниматься саморегуляцией, посоветовал Вилков. Также важно разнообразить свое времяпровождение, например:

чаще общаться с друзьями;

заняться спортом;

больше уделять времени работе;

найти хобби и увлечения.

Как избавиться от зависимости, если она уже возникла

По мнению специалиста, если человек понимает, что у него есть зависимость от онлайн-покупок, в первую очередь необходимо провести диагностику своего эмоционального состояния и попытаться выявить причину.

Помимо этого, важно всегда составлять список необходимых покупок, чтобы не купить лишнего, поддавшись эмоциям, а также выделять определенную сумму, желательно наличными, посоветовал Вилков.

«И обязательно необходимо отказаться от использования кредитных карт. Доказано, что, когда человек тратит чужие деньги, он делает это с большей легкостью и не понимает, что потом ему придется отдавать свои», — объяснил собеседник «ВМ».

Специалист заверил, что, если человек не может самостоятельно справиться с зависимостью, нужно обращаться за помощью к психологу или психотерапевту. Он поможет найти первопричину шопоголизма и повлиять на нее.

«Можно подключить индивидуальную психотерапию, а также групповую — общество анонимных шопоголиков. Человек будет общаться в кругу таких же людей, которые страдают этой зависимостью, обмениваться опытом. Он наглядно увидит, как люди справились с этой пагубной привычкой и как можно легко жить без нее», — порекомендовал Вилков.

Такие занятия помогают обмениваться позитивным опытом с другими людьми и взращивать уверенность в своих силах, добавил психотерапевт.

