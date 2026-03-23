«Каждая пятая семья за чертой бедности»: в Госдуме озвучили главные проблемы многодетных

600 тысяч многодетных семей в России живут за чертой бедности. Такие цифры озвучила на парламентских слушаниях в понедельник глава семейного комитета Госдумы Нина Останина (КПРФ). Цены на жилье в новостройках столичного региона стартуют от 10 млн рублей, а маткапитал на третьего ребенка – всего 963 тысячи. Но даже если приросшее потомством домохозяйство наскребет еще 9 миллионов с копейками, квартиру в 93% случаев она купит с дефектами.

Собраться в малом зале ГД депутаты (часть из них, кстати, многодетные – по 7-9 детей воспитывают) в понедельник решили не случайно. Как раз 23 марта исполняется два года и два месяца президентскому указу о мерах поддержки многодетных семей. Дата, как выразилась Нина Останина, историческая.

В России сегодня 3 млн многодетных семей. В них воспитываются 9,5 млн детей. Регионы-лидеры по семьям с тремя и более детьми – Москва (243,1 тыс. многодетных семей), Краснодарский край (93,7 тыс.), Башкортостан (73, 4 тыс.), Татарстан (58,8 тыс.).

Разброс в цифрах объясним не только разницей в численности населения. Пакет мер соцподдержки от региона к региону отличается разительно. Взять хотя бы вот это: поддержка многодетным семьям без учета так называемого критерия нуждаемости (перевожу – «а ты поди докажи, что достаточно беден, чтоб мы тебе помогали») оказывается в 49 регионах. В 40 – не оказывается.

- Когда мы Москву спрашиваем, почему вы не выдаете удостоверения многодетной семьи, нам отвечают: потому что из-за мер поддержки у нас все хотят или зарегистрироваться, или прописаться. С одной стороны, мы их поругиваем, а с другой – понимаем, что у нас происходит, - объяснила Нина Останина и добавила: если бы в России кроме единого статуса многодетной семьи, который известно, как присваивается – по числу детей до 18 лет, был еще и единый пакет мер соцподдержки независимо от региона, у нас не было бы такой миграции в мегаполисы.

Хотя справедливости ради надо отметить, что еще недавно было наоборот: 49 регионов помогали с нуждаемостью, 40 – без нуждаемости. То есть в сторону социальной справедливости маятник качнулся в 9 регионах, что уже неплохо.

- Мы рожали и не спрашивали, сколько нам государство заплатит, - вспомнил молодость депутат-коммунист, многодетный отец Николай Харитонов (КПРФ).

Ну да Бог с ней, с нуждаемостью. Есть в русском языке куда более триггерное слово – утильсбор. Его многодетные семьи тоже платят. Точнее, так: «многодетные – в числе первых, кто платит утильсбор». По той простой причине, что российский автопром предлагает большой выбор автомобилей для маленьких семей. А для больших семей он ничего не предлагает.

- Многодетная семья в маленький автомобиль не помещается! – озвучила железную истину вице-спикер нижней палаты Анна Кузнецова. Анна Юрьевна и сама многодетная мать, поэтому не доверять ей в этом вопросе нет ровным счетом никаких оснований. Она предложила – нет, не освободить многодетных от уплаты утильсбора – выработать такие решения в национальном автопроме, которые удовлетворили бы потребности вышеупомянутых семей.

В списке потребностей многодетных домохозяйств помимо вместительного автомобиля еще много чего есть. Собственно, это «много чего» так или иначе фигурирует и в рекомендациях регионам из указа главы государства. Нина Останина озвучила список: бесплатные лекарства для детей до шести лет, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное питание и одежда для школы и спорта, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг.

- Это особенно востребованная мера поддержки, потому что, ну, слушайте, - катастрофический рост стоимости услуг ЖКХ просто обязывает регионы принять меры поддержки многодетных семей в части выплаты или освобождения от уплаты услуг ЖКХ вплоть до 100%, - глава семейного комитета буквально напрямую призвала регионы раскошелиться.

Одним из первых пунктов (если не первым) в списке потребностей многодетных стоит улучшение жилищных условий. Но окружающая эти самые семьи реальность автоматически переводит перечень потребностей в список пожеланий для Деда Мороза. Беда тут вот в чем:

- Я назову две главные проблемы многодетных семей. На самом деле их гораздо больше, но я назову две – бедность и нехватка жилья. Это уже установленный экономический факт. Рождение каждого последующего ребенка снижает уровень доходов семьи. В этом смысле многодетные семьи находятся в зоне максимального риска. Каждая пятая многодетная семья в России живет за чертой бедности – это данные Росстата, Это почти 600 тысяч семей, в них воспитывается более 2 млн детей, - озвучила печальные цифры Останина. Федеральное пособие для многодетных она предложила выплачивать без учета нуждаемости.

Квартирный вопрос испортил уже не только москвичей, но и вообще всех, а многодетных в особенности. В столичном регионе на рынке «первички» практически не осталось квартир дешевле 10 млн рублей. Если год назад их было 30% из всего объема предложений в новостройках, то теперь лишь 2%. В среднем же удобоваримое по метражу жилище обойдется в 20+ млн, таких предложений на рынке половина. Маткапитал на третьего ребенка в 2026 году – 963 тысячи рублей, если до этого семья не использовала маткапитал ни на первого, ни на второго отпрыска.

Да и это еще полбеды. Даже если семья наберет денег и квартиру купит, в 93% случаев жилплощадь будет требовать серьезных капиталовложений и доведения до ума. Именно такой процент жилья в новостройках по данным Минстроя сдается с дефектами. А бывает и еще хуже: семьи вложили в будущую недвижимость маткапитал, взяли ипотеку, а застройщик слинял из региона и ничего не построил. Решать эту проблему думцы предлагают по аналогии с проблемой обманутых дольщиков (ее, напомню, решили вполне успешно).