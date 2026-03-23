Девушка согласилась удовлетворить фетиш своего парня и столкнулась с проблемой

Девушка обратилась на форум Reddit, чтобы рассказать о проблеме, возникшей в ее отношениях с парнем, с которым они вместе уже три года. Своим опытом она поделилась в разделе Sex.

По словам автора, полгода назад парень признался, что у него есть фетиш на куколдизм, то есть измену женщины или ее флирт с другими мужчинами с его согласия. Девушка решила попробовать удовлетворить эту потребность партнера. Начинать погружение в мир куколдизма они решили медленно.

Для начала девушка начала ходить только в футболке и трусах перед лучшим другом ее парня, причем его об участии в сексуальной игре пара не уведомила.

«Но сейчас проблема в том, что мой парень перестал получать удовольствие от обычного секса, его заводит или возбуждает только фетиш. Когда я соглашалась попробовать что-то новое, я думала, что это будет частью удовольствия, а не единственным способом его получить», — посетовала автор поста.

В комментариях большинство пользователей порекомендовали ей поговорить с парнем и расставить границы.

«Если это не то, чего вы хотите, нужно пресечь это в зародыше как можно раньше, иначе станет еще хуже», — призвал один из комментаторов.

Девушку и ее бойфренда также раскритиковали за то, что они относятся к другу как к сексуальному объекту.

