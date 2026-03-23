Психолог назвала наиболее подходящий для самореализации возраст

К этому времени человек уже понимает многое о жизни, у него есть «подушка безопасности», сформированные взгляды и мысли о смысле существования.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«После 40 лет обычно, когда вы уже пожили, когда более или менее закрыли какие-то свои базовые потребности, когда вы не живёте по принципу «как мне выжить завтра», то есть у вас есть хоть какая-то подушка безопасности, у вас есть хоть какие-то базовые гарантии. Уже какое-то количество стрессов и фрустраций вы прошли. Вы понимаете какие-то законы жизни, что они бывают болезненными, что у вас будет достаточно сил их проходить. То есть вы уже человек, который жизнь пожил. Именно тогда начинается желание реализовать себя. Но опять же, мы все люди смертные. Мы приближение кончины так или иначе глубинными бессознательными процессами ощущаем. Чем старше мы становимся, тем больше нам не всё равно, зачем мы пришли в этот мир. В 20 лет нам всё равно, в 30 лет нам всё равно. В 20 лет у нас мысли: «Был бы у меня КамАЗ денег, и я бы путешествовал». После 40 лет мы уже так не рассуждаем».

Ранее Елена Соловьёва связала отсутствие «радости в жизни» с «нереализованностью». По её словам, злость, хамство и желание оставлять негативные комментарии в соцсетях — признаки этого состояния.