Эксперт объяснил отличие пассивного отдыха от безделья

Пассивный отдых от безделья отличает целеполагание, если у человека есть план, то лежание на диване можно считать просто временным отвлечением от дел, заявила НСН Наталья Панфилова.

© Unsplash

Отдых подразумевает восстановление ресурсов и дальнейшую деятельность, а безделье заканчивается только «насильно» под давлением внешних факторов, заявила НСН психолог Наталья Панфилова.

22 марта отмечался Всемирный день безделья. Для 31% россиян безделье — это прежде всего отдых и расслабление. Еще 17% воспринимают его буквально — как ничегонеделание и полное отсутствие занятий. 12% респондентов считают безделье пустой тратой времени и даже тунеядством, а 10% связывают его с ленью. Каждый тринадцатый (8%) признался, что при слове «безделье» вспоминает о скуке, тоске или апатии. Лежание на диване с телефоном или пультом от телевизора — такую картину безделья нарисовали 7% участников опроса, следует из опроса SuperJob. Панфилова рассказала, как не перепутать лень и пассивный отдых.

«Отдых подразумевает, что это необходимо для восстановления ресурсов. Отдых работает по принципу сна. Мы утром просыпаемся с новыми силами и готовы работать дальше, заниматься делами. Это касается физического отдыха, а также ментального. Иногда мы устаем физически, а иногда просто перегружены информацией. Безделье — это другой процесс, там нет задачи восстановиться и перейти к какой-то деятельности. Человек ничего не делает в таком случае до момента, пока сами обстоятельства так сложатся, что ему надо будет включиться или будут внешние угрозы. В таком случае человеку просто приходится прекратить бездельничать. Поэтому отдых от безделья отличает момент целеполагания», — объяснила она.

Психолог подчеркнула, что пассивный отдых на диване — это еще не тревожный сигнал.

«Если человеку нужен отдых, он может лежать на диване и смотреть телевизор. Это не тревожный сигнал, если у человека есть план. Например, человек знает, что сейчас полежит, а потом пойдет писать диссертацию. Если такой отдых — это переключение, это ничего страшного. У программистов часто такое бывает, когда работа просто не идет, человек может поваляться на диване, но потом пробует снова. Такой процесс абсолютно нормален. Если человек время отдыха не распределяет, а просто лежит, это перерастет в безделье. Остановить безделье могут уже только внешние факторы», — добавила собеседница НСН.

Каждый второй россиянин хотел бы отдыхать не меньше месяца, следует из опроса SuperJob. В качестве идеального отпуска короткие периоды нравятся немногим: 10 дней предпочли бы отдыхать только 5% участников опроса. Двумя неделями готовы ограничиться 15% россиян, тремя — 19%. 31% респондентов назвали идеальным отдыхом четыре недели, каждый четвертый (24%) — больше месяца.