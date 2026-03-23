Выявлен признак тревожного расстройства

Привычка тщательно планировать каждый свой шаг кажется полезной чертой организованного человека. Однако психологи предупреждают: если потребность строить планы и неукоснительно им следовать становится навязчивой, это может свидетельствовать о серьёзных проблемах с психическим здоровьем.

В беседе с «Абзацем» психолог Арина Лега объяснила, что в основе чрезмерного стремления к планированию часто лежит попытка справиться с тревогой. Составляя расписания и списки, человек пытается удержать контроль над жизнью и создать для себя иллюзию безопасности.

«Для людей с высоким уровнем тревожности неопределённость может распознаваться как угроза», — отмечает эксперт.

По словам Леги, такая навязчивая потребность может быть частью обсессивно-компульсивных черт личности или синдрома перфекциониста. Во всех случаях речь идёт о сильном напряжении для психики, которое в определённый момент способно спровоцировать нервный срыв.

Психолог Софья Сулим добавила, что излишняя тяга к контролю над событиями и предметами нарушает способность человека адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. В таких случаях эксперты говорят о проявлениях невротического конфликта.

Сулим пояснила, что ключевой маркер, позволяющий отличить полезную организованность от психического нарушения, — это социальная адаптация человека. Если из-за потребности всё контролировать возникают сложности в отношениях с окружающими, вы не можете расслабиться, а любой сбой в планах вызывает эмоциональные качели, значит, планирование перестало быть инструментом и превратилось в защитный механизм.