Бабушкин способ справиться со стрессом — вязание, как и почему оно помогает

Мы редко рассматриваем спицы или крючок как инструмент, чтобы успокоить расшатанные нервишки. Но у этого безобидного и милого хобби есть вполне объяснимое и научно доказанное обоснование.

Сейчас, во времена турбулентности и неизвестности по многим аспектам жизни, есть смысл обратиться к корням и истокам — отложить в сторону смартфон со всеми его новостями (главное мы узнаем сразу, не заглядывая в ленты, а остальное можно пропустить). И взяться за вязание шарфика, кофточки, покрывала на кровать — чего угодно. И заметить, как дыхание стало ровнее, а мысли перестали отплясывать тревожную джигу. Вот причины, почему вязание полезно для психики.

Ритм, который успокаивает нервную систему

Повторяющиеся движения одного и того же паттерна задают телу стабильный темп — и нервная система получает сигнал, что угрозы нет. Это похоже на медленную ходьбу или дыхательные практики во время медитации, только с дополнительным включением мелкой моторики. За счет этого довольно быстро снижается уровень тревоги и внутреннего напряжения.

Внимание переключается с мыслей на процесс

Стресс часто усиливается из-за зацикливания: одни и те же мысли прокручиваются по кругу и без конца, так что мы просто накручиваем сами себя, а вязание мягко выводит из этого состояния. Нужно следить за ровностью петель, за точностью выполнения рисунка, за руками. Это не требует сложной концентрации, но достаточно, чтобы отвлечься от внутреннего диалога и дать голове долгожданную передышку.

Ощущение контроля и завершенности

В стрессе часто появляется чувство, что ничего не зависит от вас — и это изрядно выбивает почву из-под ног. Вязание возвращает простую логику: сделал ряд — получил результат, постепенно из хаотичных ниток возникает интересная и уникальная вещь, и это дает ощущение управляемости. Маленькое, но важное — особенно в периоды, когда в других сферах все выглядит нестабильно (мягко выражаясь).

Тактильность как способ заземления

Пряжа, спицы или крючок — это постоянный контакт с телесными ощущениями, когда мы постоянно чувствуем мягкую или колючую, шелковистую или шершавую пряжу, натяжение нити, собственную кожу при движении пальцев. Это помогает вернуться в тело, когда стресс уводит в тревожные мысли — и любой психолог подтвердит, насколько это важно. Такой тип заземления работает исподволь и без усилия, но достаточно эффективно.

Эмоциональная разрядка

Вязание не требует проговаривания чувств и анализа — а еще можно фоном включить успокаивающую (или просто любимую) музыку, молитвы или мантры, аудиокнигу. Через монотонное действие напряжение постепенно снижается, не накапливаясь до точки перегрева — это особенно ценно для тех, кто устает от постоянной рефлексии.