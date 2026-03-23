Психотерапевт дал советы для профилактики выгорания из-за работы

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина дала советы для профилактики выгорания из-за работы. По её словам, рекомендуется каждые 50-60 минут делать трёх-пятиминутный перерыв. В это время важно сменить модальность восприятия.

«Попробуйте диафрагмальное дыхание с удлинённым выдохом (например, вдох на четыре счёта, выдох – на восемь). Оно активирует парасимпатическую нервную систему, снижая уровень кортизола и замедляя ритм сердца. Прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону — кратковременное напряжение и последующее расслабление мышц от стоп до головы — помогает "перезагрузить" телесную осознанность и снизить фоновую мышечную гипертонию, часто сопутствующую умственному напряжению», — сказала эксперт.

Необходимо своевременно реагировать на первые признаки выгорания и не доводить его до точки кипения. Это важно для сохранения психоэмоционального баланса и рабочей продуктивности.