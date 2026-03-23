Специалист ответил, почему зумеры полюбили библиотеки

Психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг прокомментировал любовь зумеров к библиотекам.

«За последнее время все люди очень много общались, переписывались, было много шума. И это привело к усталости от общения. Сейчас люди ценят тишину, состояние, когда нет шумных компаний рядом», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как считает Ланг, в библиотеке можно побыть наедине с собой, а особая поведенческая модель, принятая в читальных залах, помогает ментально восстановиться.

«Кроме того, сам формат городских библиотек за последние годы кардинально изменился, что сделало их привлекательными даже для продвинутой цифровой аудитории», — добавил он.

