Названа поза в сексе с большим количеством плюсов

Эксперт по сексу и отношениям Тара Сувиньяттичайпорн посоветовала необычную позу с внушительным списком преимуществ. Слова специалистки приводит издание Metro.

Сувиньяттичайпорн указала, что речь идет о позе «обратная наездница», которая, в первую очередь, подойдет застенчивым женщинам и тем, кому трудно во время интимной близости выбросить из головы посторонние мысли.

«В этой позе проще сосредоточиться на удовольствии и ощущениях своего тела, так как не нужно постоянно смотреть друг другу в глаза», — считает эксперт.

Еще одним плюсом этой позы она назвала то, что оба партнера могут контролировать темп и глубину проникновения, но ведущая роль достается женщине. Кроме того, «обратная наездница», по мнению специалистки, — это один из лучших вариантов для стимуляции точки G и других эрогенных зон.

Ранее сексолог Полина Ред заявила, что громкие стоны во время секса усиливают удовольствие. По ее мнению, когда человек не издает ни звука, он сдерживает импульсы тела, а его движения становятся скованными.