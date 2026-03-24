Ученые выяснили, почему сэкономленное время кажется длиннее

Иногда отмененная встреча на работе или внезапная смена планов дает лишний час свободного времени, который почему-то ощущается дольше чем обычные 60 минут. Ученые из Ратгерского университета выяснили, почему это происходит и как наше восприятие времени меняет то, как мы его используем. Результаты опубликованы в Journal of the Association for Consumer Research.

Секрет «неожиданного времени»

В своих предыдущих работах Тониетто изучала скрытые издержки чрезмерного планирования и постоянное чувство нехватки времени, а также преимущества, которые дает отсутствие дел. В новом исследовании она вместе с коллегами из Университета штата Огайо, Университета Торонто и Пекинского университета изучала, ощущается ли сэкономленное время дольше и как это влияет на выбор действий.

Исследователи провели семь опросов, в которых приняли участие более 2300 человек. Первые четыре эксперимента сравнивали сэкономленное время с обычным свободным временем. Результаты показали, что подаренные интервалы субъективно кажутся длиннее: сэкономленный час ощущается дольше, чем час, который всегда был свободен.

«Когда свободное время появляется внезапно, мы сравниваем его с привычным ощущением нехватки времени. Поэтому неожиданный час кажется длиннее обычного. Возникает эффет "замедления времени"», — объяснили исследователи.

Как мы используем свободный час

Оставшиеся три опроса изучали, чем люди занимаются, когда у них внезапно появляется свободное время. Участники чаще выбирали более длительные занятия, чем обычно, независимо от их продуктивности. Например, офисный работник, получивший дополнительный час, может предпочесть 45-минутное задание вместо 30-минутного, а сотрудник с внезапной паузой в графике может прогуляться до кофейни вместо быстрого кофе в комнате отдыха или посидеть в телефоне.

«Участники, которым удалось сэкономить время, выбирали более длительные занятия, независимо от того, были ли они продуктивными или нет», — подчеркнули исследователи.

Выводы для работы и жизни

Результаты показывают, как люди воспринимают свой день и распоряжаются временем. По словам Тониетто, эти данные могут помочь создавать более гибкие расписания, которые позволяют использовать свободные минуты с пользой, не превращая их в прокрастинацию.

Но внезапная пауза не всегда делает нас продуктивнее.

«Чем неожиданнее появившееся время, тем выше вероятность, что его будут тратить на отдых, а не на полезные и важные вещи», — предупреждает Тониетто.

Как рекомендуют исследователи, в следующий раз, когда планы изменятся или встречу отменят, «воспользуйтесь этим шансом и извлеките максимум пользы» — как вам удобнее.