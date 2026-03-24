Психолог поделился секретах личного счастья

Новый сезон шоу «Новый день» стартовал по субботам на телеканале ТВ-3. Его героини преображаются не только внешне, но и внутренне. Переосмыслить свою жизнь им помогает психолог Виктория Дмитриева.

— Виктория, как вы помогаете вашим героиням начать новую главу?

— Суть нашего проекта в том, что мы работаем не только с внешним видом, но и с внутренним настроем, мотивацией, социальным контекстом. Помогаем попробовать себя в новой профессии, в новой роли. Это дает заряд энергии, позволяет почувствовать силы в том, чего раньше не пробовал. Мы помогаем героиням пройти психологическое испытание и преодолеть мешающие им двигаться дальше комплексы и страхи. А внешние изменения придают девушкам смелость. Все в комплексе затрагивает ключевые аспекты жизни и дает гораздо больше шансов на реальные перемены после проекта.

— Какая история запомнилась вам особенно?

— Невозможно выделить одну — каждая трогает сердце. Я психолог с большим опытом, и казалось бы, что меня уже ничто не удивит, но истории наших героинь действительно волнуют, потому что в каждой можно узнать себя. Здесь есть неразделенная любовь, потеря близких и детей, предательство, насилие — и во всех этих испытаниях наши героини проявляют достоинство.

— А как начать меняться собственными усилиями?

— Я уверена, что изменения к лучшему доступны каждому, кто действительно этого хочет и готов действовать. Главное — идти к цели маленькими, но регулярными шагами. Сформулируйте конкретную задачу. Хотите скорректировать внешность, определите, к примеру, стрижку определенной длины и цвет волос. Есть желание попробовать себя в новой профессии, можно разослать резюме и пройти несколько собеседований. Если цель — наладить личную жизнь, не мечтайте абстрактно о «принце на белом коне». Составьте список качеств будущего партнера и того, с чем вы готовы мириться. Сделайте цель максимально видимой для себя и установите реалистичный срок для ее реализации. Он не должен быть коротким — это создаст стресс и может вызвать саботаж. Но очень важно начать действовать в первые 72 часа. Решили написать книгу, напишите хотя бы первые три строки. Конкретная цель, реалистичный срок и небольшой первый шаг в первые 72 часа — тогда изменения неизбежны.

— Все мы хотим быть счастливыми. А что делать, чтобы ощущать себя «на волне»?

— Первым делом постарайтесь высыпаться. Даже если не получилось, идите на свежий воздух и хотя бы минуту постойте лицом к солнцу. Его свет влияет на гормоны радости и счастья, поэтому даже за короткое время вы зарядите «внутреннюю солнечную батарейку» — настроение точно улучшится. Если солнце находится за облаками, просто повернитесь в его сторону. Настроение повышают тактильные контакты: 20-ти секундные объятия с близкими людьми или домашними животными. Тренируйте в себе навык замечать маленькие события, которые радуют, — звонок подруги, вкусный десерт. Еще лучше — в конце дня вместе с семьей или перед сном назвать три маленьких «счастья дня». Счастье не всегда приходит само, его можно создавать, просто обращая внимание на такие моменты даже в самый-самый тяжелый день.

— Вы похудели на 50 килограммов! Как удалось?

— Самое трудное — осознать, что такие изменения не бывают быстрыми. Это медленный, кропотливый путь. Я сделала это за три года. Кажется много, но, если разделить, получится около полутора килограммов в месяц. Я изменила всю жизнь, воздействовала на все ее сферы. Перестала работать ночами и стала уделять время прогулкам или спорту. Следила за психологическим состоянием и эмоциями, чтобы не заедать стресс.

— У вас трое сыновей. Как совмещаете семью и работу?

Младшему сыну почти 10 лет, среднему 13 и старшему 14. Сейчас совмещать воспитание, работу и домашние хлопоты уже не так сложно, как когда они были маленькими. У нас есть теплые семейные вечера после школы и работы, совместные поездки, иногда дела в выходные. Учеба, дополнительные занятия и друзья тоже занимают много времени. И, конечно, я никогда не отказываюсь от помощи бабушек, да и муж вовлечен в воспитание детей.

С какими проблемами чаще всего обращаются люди?

Сниженная самооценка, сложности в браке, поиск своего пути. Подростковый возраст редко кого обходит стороной, обращаются как подростки, так и их родители. Кризис среднего возраста в 37-45 лет: многие чувствуют потерю опоры. Чаще обращаются и люди старше 55 лет. Дети выросли и уехали — возникает синдром опустевшего гнезда.

Досье

Популярный семейный психолог Виктория Дмитриева родилась 7 июля 1986 года. Сегодня она не только автор книг по психологии, но и блогер с более чем миллионной аудиторией. Мама троих сыновей, Виктория основала «Школу адекватных родителей». Ведущая и психолог проекта «Новый день» на ТВ-3. Семейный психолог, автор книг-бестселлеров, блогер.