Ученые объяснили, откуда у людей есть чувство прекрасного

Чувство трепета, проходящее волной по спине при прослушивании сильной музыкальной композиции или созерцании шедевра живописи, веками описывали философы и натуралисты. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Genetics, доказывает: эта интенсивная эмоциональная реакция имеет под собой четкую биологическую основу и частично продиктована нашими генами.

Биология эстетического наслаждения

С точки зрения нейробиологии, «мурашки» от искусства активируют центры вознаграждения в мозге. Это те же механизмы, которые задействуются при удовлетворении базовых биологических потребностей (например, в еде), но в данном случае триггером выступают абстрактные культурные образы.

Группа ученых под руководством Джакомо Биньярди из Института психолингвистики им. Макса Планка (Германия) решила выяснить, почему одни люди испытывают этот трепет постоянно, а другие — почти никогда. Исследователи проанализировали данные более 15 000 взрослых участников голландского проекта Lifelines, сопоставив их анкеты об эмоциональных реакциях с результатами генетических тестов.

Гены и искусство: цифры исследования

Ученые применили статистические методы для поиска связи между вариациями в ДНК и частотой возникновения «трепета от искусства». Основные выводы работы:

Наследственность: до 29% различий в том, как часто люди чувствуют «мурашки», связаны с семейной генетикой.

до 29% различий в том, как часто люди чувствуют «мурашки», связаны с семейной генетикой. ДНК-маркеры: непосредственно вариации в структуре ДНК объясняют около четверти этого семейного эффекта.

непосредственно вариации в структуре ДНК объясняют около четверти этого семейного эффекта. Универсальность: обнаружено значительное генетическое пересечение между реакциями на разные виды искусства. Гены, которые заставляют вас трепетать перед картиной или стихотворением, во многом те же самые, что вызывают озноб от симфонии.

Личность и генетика

Исследование также выявило связь между генетикой «мурашек» и психологической чертой, называемой «открытость опыту». Люди, чей генетический профиль предрасполагает к богатому воображению, значительно чаще сообщали о физических реакциях на произведения искусства.

Это означает, что наши эстетические предпочтения, черты характера и мгновенные телесные рефлексы переплетены на клеточном уровне. Биологическая предрасположенность формирует не только то, как мы мыслим, но и то, как наше тело физически «откликается» на красоту.

Авторы признают, что пока выявлена лишь часть генетического влияния. Тем не менее, работа стала важным мостом между гуманитарным пониманием культуры и современной геномикой.