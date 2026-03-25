$80.9693.92

Желающим попробовать анальный секс женщинам дали пять советов

Lenta.ru

Сексолог Тамара Диас дала пять советов женщинам, которые желают попробовать анальный секс. Ее рекомендации опубликовало издание Metropoles.

Сексолог дал пять советов женщинам, которые хотят попробовать анальный секс
©  Lenta.ru

Во-первых, по словам Диас, женщине важно честно ответить себе на вопрос, действительно ли она хочет заняться данной сексуальной практикой. Дело в том, что многие делают это только для того, чтобы угодить партнеру. Во-вторых, специалистка посоветовала предварительно разработать анальное отверстие с помощью секс-игрушек, в том числе небольших пробок.

В-третьих, она напомнила, что необходимо пользоваться презервативами и наносить много смазки, чтобы избежать трещин и других повреждений. В-четвертых, Диас порекомендовала не спешить, поскольку в таком случае вероятность того, что в процессе что-то пойдет не так, существенно увеличится. В заключение она призвала начинать с поз, в которых женщине легче контролировать проникновение партнера и ситуацию в целом.

Ранее сексолог Бен Дэвис рассказал мужчинам об опасных причинах эректильной дисфункции. Он утверждает, что проблемы с потенцией могут быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний.