Сексолог дал пять советов женщинам, которые хотят попробовать анальный секс

Сексолог Тамара Диас дала пять советов женщинам, которые желают попробовать анальный секс. Ее рекомендации опубликовало издание Metropoles.

Во-первых, по словам Диас, женщине важно честно ответить себе на вопрос, действительно ли она хочет заняться данной сексуальной практикой. Дело в том, что многие делают это только для того, чтобы угодить партнеру. Во-вторых, специалистка посоветовала предварительно разработать анальное отверстие с помощью секс-игрушек, в том числе небольших пробок.

В-третьих, она напомнила, что необходимо пользоваться презервативами и наносить много смазки, чтобы избежать трещин и других повреждений. В-четвертых, Диас порекомендовала не спешить, поскольку в таком случае вероятность того, что в процессе что-то пойдет не так, существенно увеличится. В заключение она призвала начинать с поз, в которых женщине легче контролировать проникновение партнера и ситуацию в целом.

Ранее сексолог Бен Дэвис рассказал мужчинам об опасных причинах эректильной дисфункции. Он утверждает, что проблемы с потенцией могут быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний.