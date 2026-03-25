Эксперт объяснил тревогу от замедления интернета

Профессор, руководитель «Клиники Доброго Психолога» Александр Клочков обратил внимание на тот факт, что россияне привыкли к тому, что в смартфонах сосредоточена вся их жизнь и отсутствие интернета приводит к чувству потери контроля. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Мы понимаем, что беспомощны, никто из нас не может на эту ситуацию повлиять каким-то образом, кардинально ее изменить. За счет этого меняется наш паттерн поведения, то есть за счет того, что нам нужно обратно откатиться к тому, чтобы контролировать свою жизнь не через интернет, а в поле реального общения. Для многих людей - это шаг назад», - говорит психолог.

Эксперт считает, что наиболее тревожно становится представителям молодого поколения. Они хуже умеют вести живой разговор, общаться с другими людьми и решать настоящие, а не виртуальные трудности. Например, отсутствие возможности ответить на вопрос по работе тут же приводит к тревоге, так как есть привычка, что работа отвечает за безопасность личных финансов.

«Мы привыкли удаленно держать контроль над работой, детьми и даже над домом через системы автоматизации жилья. Поэтому вся эта ситуация с отключением интернета выбивает из колеи. Большая тревога появляется, потому что она реально подкреплена чем-то, она не придумана нами», - резюмирует Александр Клочков.

С начала марта жители столицы стали жаловаться на перебои с мобильной связью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что ограничения вводятся в случае необходимости исключительно по действующему законодательству.