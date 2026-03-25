Самодостаточность против близости: что мешает отношениям даже при любви к себе

Идея полюбить себя, чтобы достичь гармонии с другими, звучит красиво и продается легко. В ней есть правда, но есть и опасное упрощение. Любовь к себе — это база, но отношения — всегда двое, где есть динамика, совпадения и несовпадения.

И иногда именно там, где кажется, что с собой вроде уже любовь и согласие, начинаются самые интересные противоречия. Психолог Радмила Бакирова рассказала, в чем тут дело — и как все же найти способ обрести любовь с другим человеком.

Любовь к себе не учит быть в контакте с другим

Можно прекрасно чувствовать себя наедине с собой и при этом теряться в реальном взаимодействии.

«Отношения требуют навыков: слышать, выдерживать паузы, не уходить в защиту, когда чувствуете себя уязвимой. Любовь к себе дает опору, но не заменяет умение быть рядом с живым человеком, который не обязан совпадать с вашими ожиданиями. С ростом самоуважения растут и ожидания — это естественно. Но иногда за ними скрывается не ясность, а страх разочарования. В результате планка поднимается так высоко, что за ней оказывается не только лишнее, но и возможное», — объясняет эксперт.

Самодостаточность снижает готовность к компромиссу

Когда жизнь выстроена и без отношений, исчезает внутренняя необходимость договариваться. Но близость без компромиссов не существует — и речь не о жертвах, а про движение навстречу. И если каждый остается в своей идеальной версии себя, общего пространства просто не возникает.

Психологическая защита маскируется под зрелость

Иногда за формулой «я выбираю себя» скрывается избегание.

«Не входить в сложные разговоры, не рисковать, не открываться до конца — все это можно назвать заботой о себе. Но в какой-то момент это становится способом не сталкиваться с возможной болью, а значит — и с глубиной чувств, с истинной близостью», — подчеркивает психолог.

Любовь к себе не отменяет случайность встречи

Есть вещи, которые невозможно контролировать: время, обстоятельства, совпадение жизненных этапов. Можно быть внутренне готовой к отношениям, но не встретить человека, с которым эта готовность реализуется. И это не ошибка, не недоработка, а просто часть реальности.

В итоге любовь к себе делает отношения возможными, но не обеспечивает их автоматически.