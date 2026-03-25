Как стресс лишает мужчин секса

Хронический стресс у мужчин-руководителей проявляется не только в усталости и раздражительности, но и в серьезных нарушениях сексуального здоровья. В группе риска находятся перфекционисты. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психотерапевт, сексолог Андрей Булах.

«Перфекционисты предъявляют избыточные требования не только к другим, но и к себе. Суперисполнительные, суперответственные, работают на износ. Они плохо отслеживают, что у них заканчиваются физические и эмоциональные ресурсы, часто не умеют отдыхать и расслабляться. У них со временем просто не хватает ресурсов на то, чтобы заниматься сексом», — заявил эксперт.

Риск потерять мужскую функцию, как утверждает Булах, также есть и у тревожных людей, поскольку они эмоционально тяжело переживают любые трудности, в том числе сексуальные. Врач заявил, что на фоне общей тревожности у таких людей чаще могут возникнуть сексуальные проблемы.

Сексолог также отнес в группу риска зависимых личностей.

«Они могут направить свою зависимость в трудоголизм. Такие зацикленные на работе люди могут достичь очень многого, но при этом часто «разрушают себя»: не спят, не едят, не отдыхают, не занимаются сексом — и все ради достижения цели», — отметил Булах.

Психотерапевт рассказал, что мужчины, чей мозг постоянно перегружен информацией и заботами, отключают эмоции и фантазии, необходимые для возбуждения. По его словам, защитой от стресса порой служит холодность в общении с партнерами. Как утверждает врач, когда на фоне переживаний мужчина начинает думать еще и о сексуальных неудачах, он запускает порочный круг.

«В сексологии есть такое состояние, как «синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи». Эта проблема часто встречается у мужчин в период стресса. Когда он замечает, что на фоне постоянного напряжения эмоционального и физического у него ухудшается половая функция, возникает переживание: «А вдруг опять не получится». Он начинает избегать секса, чтобы не получить подтверждение своей неполноценности. Переживание по поводу возможной неудачи в постели приводит к выбросу адреналина, который блокирует сексуальную функцию и приводит к реальной проблеме», — предупредил врач.

Сексолог добавил, что привычка из бизнеса держать все под контролем в постели превращается в главного врага. По его словам, когда мужчина начинает контролировать свои реакции, например, отслеживает, насколько хорошо возникает эрекция, она, как правило, тут же ухудшается.

«Мужчины также отмечают, что им сложно «выключить голову» во время секса: они думают о работе, о переживаниях. Естественно, это негативно влияет на возбуждение, ощущения и семяизвержение», — поделился врач.

Выход из этого состояния, по словам психотерапевта, в том, чтобы перестать воспринимать секс как еще одну задачу, которую нужно проконтролировать и выполнить. Булах подчеркнул, что сексуальный настрой — это минимум контроля. Чем меньше мужчина думает о чем-то, кроме удовольствия во время секса, тем лучше.