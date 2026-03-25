Что мешает заявлять о себе: разбираемся в причинах и ищем решения

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда хочется что-то сказать, предложить, проявить инициативу, но что-то останавливает. Будь то на работе, в кругу друзей, в социальных сетях или даже в личных отношениях. Это чувство знакомо многим, и оно может быть очень фрустрирующим. Психолог, психоаналитик, ведущий балинтовских групп Игорь Алферов рассказал, что мешает нам заявлять о себе и как с этим бороться.

Три установки, которые держат нас в тени

«Не высовывайся», «вдруг никому не нужно», «кто я такой, чтобы просить повышение» — это знакомо многим. Просить, предлагать, заявлять о своих правах для многих становится испытанием. Мы остаемся в тени, хотя могли бы быть в центре. Почему так происходит? Вот основные причины:

«Не высовывайся — накажут» — установка, перекочевавшая из детства, где безопасно было быть незаметным. Внутренний голос: «Увидят ошибки — отвергнут». Мозг запомнил, что проявляться может быть больно. «Я недостоин» — синдром самозванца: «Кто я такой? Вот стану идеальным — тогда заслужу». Идет из семьи с условной любовью, где ценность и значимость нужно было заслужить. Точка «достаточно» бесконечно отодвигается. «Это никому не нужно» — выученная беспомощность после долгого игнорирования. Психика защищается: «не хочу, значит, не больно». Мы перестаем стараться и надеяться, чтобы не разочароваться.

Как возвращать голос

Преодолеть эти препятствия можно, работая над собой: развивая уверенность, учась выражать мысли ясно и открыто, а также окружая себя поддерживающими людьми. Заявлять о себе — значит уважать свои чувства и потребности, и это важный шаг к личному росту и успеху. Вот что советует делать наш эксперт:

Начните с микро-шагов. Выскажите мнение в дружеской беседе, попросите официанта принести другой соус, скажите партнеру, какое кино хотите посмотреть. Каждый микро-акт — сигнал мозгу: «Я заявился — и мир не рухнул. Меня не отвергли». Отделите факты от интерпретаций. Страх рисует катастрофы. Спросите себя: «Что самое страшное случится, если я это скажу? Назовут выскочкой? И что тогда?» Часто за страхом стоит детский ужас быть изгнанным из племени. Мы уже взрослые — мы выживем. Разрешите себе быть неидеальным. Страх заявить о себе часто питается перфекционизмом. Разрешите себе говорить не идеальные вещи, писать не гениальные тексты, предлагать не блестящие идеи. Право заявить о себе не нужно заслуживать — оно у вас есть по праву рождения. Используйте фразы-мостики. Начните с мягких формулировок: «Мне кажется, здесь есть один нюанс...», «Я пока не уверен до конца, но, возможно, сработает такой вариант...», «Мой опыт подсказывает, что...».

«Одиночество — худший советчик в этой работе. Внутренние установки потому и называются установками, что они кажутся нам правдой. Нам нужен другой человек, другие люди, в присутствии которых мы можем проверить: „А правда ли, что если я скажу о себе, меня отвергнут?“» — отмечает психолог.

Как избавиться от негативных установок

Игорь поделился с нами рабочими техниками, которые помогут устранить ненужные страхи и начать заявлять о себе: