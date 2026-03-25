Зумеры нашли новый способ борьбы со стрессом

Зумеры покупают магниевую воду, чтобы бороться со стрессом. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный технолог АО «Кавминводы» Виктория Манаенко.

«Молодежь воспринимает воду как «магниевую водичку» для домашней самореабилитации после сильного напряжения, эмоциональных травм, а также для омоложения. Например, в соцсетях они часто пишут: «Хорошая магниевая водичка», а не «Хорошая витаминизированная минеральная вода». Мы понимаем, что восприятие у них другое. Даже когда молодые девушки проверяют щитовидку при подготовке к беременности и врач рекомендует природную минеральную воду, они приходят к нам не за минералкой, а конкретно за «магниевой» водой», — заявила эксперт.

Манаенко рассказала, что зумеры используют минералку двумя способами: пьют, чтобы успокоиться, и принимают с ней ванны.

«Магниевые ванны — известный метод снятия мышечного напряжения. А так как качественная минералка из природного источника имеет повышенное содержание магния, то и успокоительный эффект здесь сильнее. Поскольку вода производится с природными пузырьками, помимо успокоения она дает эффект подтягивания и омоложения кожи», — отметила технолог.

Она обратила внимание, что все чаще зумеры-биохакеры стали рассказывать про охлажденные «магниевые» ванны со льдом. По словам эксперта, для молодого поколения это способ быстро взбодриться и омолодиться.

«Этот тренд пришел от мировых звезд и атлетов: ледяные ванны для восстановления и тонуса кожи используют Павел Дуров, Ким Кардашьян, Леди Гага, Андрей Дороничев и Криштиану Роналду. Для биохакеров это способ «перезагрузить» нервную систему и мгновенно привести организм в тонус», — поделилась Манаенко.

Технолог рассказала, что 72% продаж минеральной воды приходится на Москву и Санкт-Петербург. Манаенко считает, что в больших городах такая вода занимает первые места по продажам, потому что она способствует очищению от зашлакованности, которая напрямую влияет на апатию и плохое самочувствие.

По словам эксперта, анализ продаж показывает, что минеральная целебная вода, которая раньше считалась «аптечным» продуктом для старшего поколения, становится базовым элементом лайфстайла молодых людей в большом городе.