Психолог высказалась о лудомании

Клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких разъяснила, что лудомания представляет собой серьёзную зависимость.

«В её основе лежит мощнейший биохимический механизм: когда человек делает ставку и получает результат, в его мозге выбрасывается огромное количество дофамина», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, ощущение эйфории и иллюзия контроля формируют устойчивую зависимость, поэтому профилактика требует наполнения жизни реальными действиями и осознанными выборами.

Гладких добавила, что когда человек чувствует себя автором собственного дня, у него исчезает потребность искать управление в ставках.

Ранее практикующий психолог кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал в беседе с RT, как азартные механики в различных неигровых сервисах провоцируют лудоманию.