Почему пользователи соцсетей скрывают эмоции

Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Восточной Англли и опубликованному в Journal of Language Aggression and Conflict, пользователи социальных сетей склонны отрицать собственную обиду в споре, даже когда их слова ясно демонстрируют эмоциональную реакцию. Это происходит потому, что признание чувств может казаться слабостью или нарушать имидж рационального человека.

© Naukatv.ru

Как участники споров «маскируют» эмоции

Команда проанализировала реальный спор в популярной социальной сети, который начался как шутка и быстро перерос в напряженный обмен репликами. Один из мужчин, вовлеченных в переписку, не раз сталкивался с обвинениями в том, что он якобы «обиделся», но настаивал, что это не так. При этом его собственные ответы были окрашены разочарованием и моральной оценкой комментариев оппонентов.

Доктор Чи‑Хе Элдер из Школы медиа, языка и коммуникаций Университета Восточной Англии объясняет:

«Без невербальных сигналов — мимики, интонации — общение в интернете становится намного сложнее. Фраза "я не обижена" может звучать как попытка дистанцироваться от эмоций, но при этом участвовать в споре очень эмоционально».

Примеры из поп‑культуры подтверждают закономерность

Авторы исследования приводят в качестве примеров и более крупные споры в онлайне. Когда блогер и боксер Джейк Пол критиковал выступление Bad Bunny во время Суперкубка, он позже пытался представить свою критику как простое уточнение, а не эмоциональную реакцию. Аналогично, обсуждение высказываний Билли Айлиш о «Грэмми» сопровождалось отречением от чувства оскорбленности, хотя сами реплики выглядели вовлеченными и напряженными.

Исследователи отмечают, что такие случаи отражают общую модель поведения: люди пытаются сохранить образ спокойного и рационального собеседника, даже когда внутренне переживают ситуацию иначе.

Почему отрицание обиды становится стратегией

По мнению ученых, признать, что тебя задевали слова оппонента, — значит признать эмоциональную уязвимость. В среде, где ценятся «хладнокровие» и логика, это может снизить авторитет. Поэтому участники дискуссий используют фразы вроде «я не обижен», одновременно выдвигая моральные оценки, обвиняя других в токсичности или аморальности.

Доктор Элдер обращает внимание на языковую двусмысленность: слова вроде «обида» и «задеть чувства» в цифровой коммуникации могут означать как внутреннее переживание, так и инструмент давления на собеседника. Такое размытие значений позволяет людям отказываться от эмоционального ярлыка, даже если контекст указывает на обратное. Им важно сохранить имидж.

Обида — не просто эмоция, но и социальный сигнал

Ученые подчеркивают, что в онлайне эмоциональные реакции выполняют не только психологическую, но и социальную функцию. Проявление обиды может быть способом выразить несогласие, обозначить моральную позицию или сформировать свое представление участникам дискуссии. Поэтому обычные выражения вроде «я расстроен» становятся многозначными.