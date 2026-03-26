Почему пользователи соцсетей скрывают эмоции — показало исследование
Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Восточной Англли и опубликованному в Journal of Language Aggression and Conflict, пользователи социальных сетей склонны отрицать собственную обиду в споре, даже когда их слова ясно демонстрируют эмоциональную реакцию. Это происходит потому, что признание чувств может казаться слабостью или нарушать имидж рационального человека.
Как участники споров «маскируют» эмоции
Команда проанализировала реальный спор в популярной социальной сети, который начался как шутка и быстро перерос в напряженный обмен репликами. Один из мужчин, вовлеченных в переписку, не раз сталкивался с обвинениями в том, что он якобы «обиделся», но настаивал, что это не так. При этом его собственные ответы были окрашены разочарованием и моральной оценкой комментариев оппонентов.
Доктор Чи‑Хе Элдер из Школы медиа, языка и коммуникаций Университета Восточной Англии объясняет:
«Без невербальных сигналов — мимики, интонации — общение в интернете становится намного сложнее. Фраза "я не обижена" может звучать как попытка дистанцироваться от эмоций, но при этом участвовать в споре очень эмоционально».
Примеры из поп‑культуры подтверждают закономерность
Авторы исследования приводят в качестве примеров и более крупные споры в онлайне. Когда блогер и боксер Джейк Пол критиковал выступление Bad Bunny во время Суперкубка, он позже пытался представить свою критику как простое уточнение, а не эмоциональную реакцию. Аналогично, обсуждение высказываний Билли Айлиш о «Грэмми» сопровождалось отречением от чувства оскорбленности, хотя сами реплики выглядели вовлеченными и напряженными.
Исследователи отмечают, что такие случаи отражают общую модель поведения: люди пытаются сохранить образ спокойного и рационального собеседника, даже когда внутренне переживают ситуацию иначе.
Почему отрицание обиды становится стратегией
По мнению ученых, признать, что тебя задевали слова оппонента, — значит признать эмоциональную уязвимость. В среде, где ценятся «хладнокровие» и логика, это может снизить авторитет. Поэтому участники дискуссий используют фразы вроде «я не обижен», одновременно выдвигая моральные оценки, обвиняя других в токсичности или аморальности.
Доктор Элдер обращает внимание на языковую двусмысленность: слова вроде «обида» и «задеть чувства» в цифровой коммуникации могут означать как внутреннее переживание, так и инструмент давления на собеседника. Такое размытие значений позволяет людям отказываться от эмоционального ярлыка, даже если контекст указывает на обратное. Им важно сохранить имидж.
Обида — не просто эмоция, но и социальный сигнал
Ученые подчеркивают, что в онлайне эмоциональные реакции выполняют не только психологическую, но и социальную функцию. Проявление обиды может быть способом выразить несогласие, обозначить моральную позицию или сформировать свое представление участникам дискуссии. Поэтому обычные выражения вроде «я расстроен» становятся многозначными.