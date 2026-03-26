Названа идеальная продолжительность секса

Уролог Антон Чепкий раскрыл идеальную продолжительность секса. Эту тему он затронул в ходе интервью для Евгении Беловой.

Чепкий подчеркнул, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 15 минут достаточно для того, чтобы оба партнера при правильной стимуляции испытали оргазм. Доктор также напомнил о важности прелюдии, о которой многие мужчины часто забывают.

«Чтобы партнерша получила оргазм, ее нужно хорошо простимулировать, она должна быть правильно настроена, поэтому у нее секс должен начаться еще за ужином, назовем это так», — заявил специалист.

Он добавил, что некоторые мужчины сталкиваются с преждевременным семяизвержением. Такой диагноз ставится в том случае, если секс длится менее двух минут, отметил врач.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева дала несколько советов людям, которые потеряли интерес к сексу. По ее мнению, восстановить либидо помогут массаж, водные процедуры и медитация.