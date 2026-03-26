Психотерапевт рассказала, как город проживания влияет на психоэмоциональное состояние

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала в беседе с «Чемпионатом», как город проживания влияет на психоэмоциональное состояние. Она объяснила, что внешние факторы действительно могут менять то, как именно человек воспринимает жизнь.

Как город проживания влияет на психоэмоциональное состояние
Особое значение имеет субъективное ощущение, что «в этом месте можно жить счастливо» — оно не только уменьшает склонность к переезду, но и связано с более благоприятными показателями психического здоровья и меньшей выраженностью хронического стресса.

«На формирование такого ощущения в наибольшей степени влияют благоустроенные и зелёные пространства, развитая социальная инфраструктура и удобная транспортная организация, поскольку именно они определяют, превращает ли повседневная жизнь в городе — дорога, ожидания, очереди, прогулки и общение — среду восстановления сил или, наоборот, постоянного истощения организма и нервной системы», — сказала эксперт.