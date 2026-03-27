У активных пользователей смартфонов нашли особенности обработки эмоций

У молодых людей, которым трудно контролировать использование смартфонов, мозг работает иначе — особенно зоны, отвечающие за эмоции и самоконтроль. Исследование, опубликованное в журнале BMC Psychology, показало, что такие нейронные различия связаны с трудностями регулирования негативных эмоций.

Когда люди слишком часто и непрерывно используют смартфон, это не признано клинической зависимостью, но по сути похоже на аддиктивное поведение: они испытывают дискомфорт без устройства и используют его для быстрого снятия стресса или грусти.

Что именно изучали

В центре внимания оказалось миндалевидное тело — структура глубоко в мозге, важная для распознавания угроз, эмоций и социальных сигналов. У здорового человека миндалевидное тело работает с другими зонами, позволяя контролировать эмоциональные реакции.

Исследователи хотели понять, как у проблемных пользователей изменяются функциональные связи миндалевидного тела с другими областями мозга. Для этого они набрали 72 студента в возрасте 18–25 лет. По психологическим тестам 37 из них отнесли к группе с проблемным использованием смартфонов, 35 составили контрольную группу.

Все участники прошли функциональное МРТ в состоянии покоя. Эта технология фиксирует спонтанные колебания крови в мозге, показывая, какие области работают синхронно, даже когда человек отдыхает.

Ключевые результаты

Сканирование выявило выраженные различия. У проблемных пользователей правая миндалевидная железа сильнее соединялась с правым височным полюсом, важным для социального восприятия и эмоциональных воспоминаний. Усиленная связь здесь объясняет, почему уведомления и социальные сети вызывают острую реакцию.

Одновременно снижалась связь с правым таламусом, левым предклиновидным ядром и мозжечком — зонами, которые участвуют в саморегуляции, интроспекции и когнитивном контроле. Ослабление этих связей может отражать трудности в управлении эмоциями и вниманием.

Левая миндалевидная железа показала усиление контактов с зонами, ответственными за когнитивный контроль и распределение внимания, включая правую нижнюю лобную извилину. Это связано с подавлением импульсивных реакций, но в сочетании с ослабленной связью с мозжечком приводит к дисбалансу эмоциональной регуляции.

Связь с поведением

Анкетирование показало, что ослабленные связи миндалевидного тела с регуляторными центрами коррелировали с более выраженной зависимостью от смартфона. Усиленные связи с областями внимания совпадали с трудностями контроля эмоций.

По сути, мозг реагирует сильнее на внешние стимулы, а внутренние механизмы регулирования работают хуже. Это создает «цикл мгновенного цифрового облегчения»: человек использует телефон, чтобы быстро справиться с негативными чувствами, что укрепляет привычку и замыкает поведение в цикле зависимости.

Ограничения и выводы

Исследователи подчеркивают, что изменения в функциональных связях миндалевидного тела указывают на дисбаланс между эмоциональными и когнитивными центрами, что может объяснять склонность к проблемному использованию смартфонов.