Почему мы такие тревожные и при чем тут соцсети

Соцсети уверяют: достаточно скачать приложение для осознанности, и тревога отступит. Но статистика неумолима: 95% пользователей забрасывают такие программы через месяц, а 80% «диагнозов», поставленных себе по интернету, рассыпаются после первого серьёзного разговора. Где проходит грань между здоровой рефлексией и бегством в «особенность», и что на самом деле помогает, когда накрывает по-настоящему?

В комментарии RuNews24.ru клинический психолог Лидия Иншина ответила на три главных вопроса эпохи гиперсвязности: почему тревога растёт, работают ли медитации из телефона и где грань между реальной помощью и модой на диагнозы.

«В эпоху гиперсвязности растёт тревожность, поскольку доступность не означает близость. У нас тысячи «друзей» в сети и ноль человек, кто приедет в 4 утра. Мы связаны со всем миром, но оторваны от себя», — пояснила психолог.

По её словам, исследования близнецов показали, что до 72% различий в том, как люди используют соцсети, объясняются генетикой. Связь между временем в сети и психическим благополучием довольно мизерная, люди становимся тревожными не из-за гаджетов — они рождаются с предрасположенностью, которая потом проявляется везде.

«Плюс физиология. Дети перестали лазать по деревьям — они сидят в телефонах под синим спектром, мало спят. Нервная система перегружается, тело в статике, и, как итог, — тревожность с детского возраста. Давление со всех сторон: учителя, родители, блогеры, «успешный успех» в ленте. Информации о ментальном здоровье стало много, появилась идея, что успешный человек обязан быть в ресурсе, однако есть нюанс», — отметила эксперт.

Помогают ли приложения для медитации или это иллюзия?

Психолог подчеркивает, что помогают, но не так, как многие думают, и не всем. По словам Лидии Иншиной, исследования Калифорнийского университета показали, что 10 минут ежедневной медитации через приложение в течение 8 недель реально улучшают сон и снижают утомляемость. При этом мета-анализы дают скромное, но статистически значимое снижение тревоги.

«Однако только 4,7% пользователей продолжают медитировать после 30 дней. 95% забрасывают приложения через месяц. Средняя продолжительность жизни приложения в телефоне — 1–4 сессии. Это как купить абонемент в зал и не ходить. Мышцы не вырастут. И главное: приложения работают с симптомами, но не с причинами. Они сбивают температуру, но инфекцию не лечат. На фоне технологизации растёт ценность живого человеческого присутствия. Люди устали от алгоритмов. Им нужно настоящее», — пояснила психолог.

Она также рассказала о том, как отличить реальную потребность в психологе от моды на терапию. Как правило, 80% «диагнозов» из соцсетей рассыпаются после первого серьёзного разговора. Результаты исследований Сеченовского университета говорят о том, что 30–40% молодых людей ставят себе психические диагнозы по интернету, которые при проверке подтверждаются только у 10–15%. Остальные — здоровые люди с плохим настроением.

«Почему модно страдать? Три причины. Первая — кумиры. Блогер рассказал про СДВГ — и вы «находите» у себя то же самое. Вторая — исключительность. Что проще: годами развивать таланты или получить бумажку и считать себя «особым»? Третья — эхо-камера. Алгоритмы подсовывают контент по интересам, создавая иллюзию, что «это есть у всех», — объяснила Лидия Иншина.

По её словам, сейчас пик моды на СДВГ и РАС. Люди ставят себе диагнозы и находят в них оправдание: «Это не я ленивый, это мозг так работает».

Но как отличить одно от другого?

Важно видеть реальную потребность: симптомы мешают жить, работать, спать, есть; состояние длится неделями, а не часами; вы пробовали справиться сами — не получается; близкие говорят, что с вами что-то не так»; вы готовы работать, а не получить «справку об особенности».

Нельзя забывать и про влияние модных трендов: посмотрели видео и «узнали себя»; диагноз нужен для оправдания поведения; вы ищете подтверждения «особенности», а не помощи; ходите по врачам в поисках «удобного специалиста», кто подтвердит вашу «особенность»; нужна не терапия, а «индульгенция».

«Клиенты сейчас поумнели. Они интересуются образованием специалиста, методами, научной базой. Люди устали от «инстаграмной психологии» с танцами с бубном. Приходят за реальной помощью», — отмечает психолог.

Лидия Иншина также рассказала, как справляться с одиночеством и тревожностью без иллюзий.

Во-первых, отключайте телефон за час до сна и не включайте час после пробуждения. Утренний дофамин задаёт программу на весь день. Если первое, что вы видите — чужая «идеальная жизнь», ваша будет казаться серой.

Во-вторых, ищите одно живое плечо, а не тысячу виртуальных. Один человек, который приедет в 4 утра, лечит тревогу эффективнее любого приложения. Инвестируйте в реальные связи, даже если это страшно и неудобно.

В-третьих, нужно научиться быть одному, но не одиноким. Одиночество — когда вам плохо наедине с собой. Уединение — когда хорошо. Разница в том, дружите ли вы с собой. Заведите свидания с собой: в кино, на прогулку, в кафе. Без телефона.

В-четвёртых, двигайтесь. Тревога — это энергия, которая не нашла выхода. Спорт, танцы, даже быстрая ходьба сбрасывают кортизол эффективнее любой медитации. Тело помнит то, что мозг предпочитает забыть.

И в-пятых, проверяйте свои чувства через контакт, а не через диагноз. Прежде чем сказать «у меня депрессия», скажите кому-то живому: «Мне плохо, побудь со мной». Часто это всё, что нужно на самом деле.